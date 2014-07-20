تامر حسني يتعرض لوعكة صحية

طوال فترة شهر رمضان المبارك وبعد الإفطار كان الفنان تامر حسنى يقضي معظم وقته لغاية الفجر بتصوير الحلقات الأخيرة من مسلسله فرق توقيت الذي يعرض يوميا على شاشة الحياة دراما والتي تشاركه البطولة الفنانة نيكول سابا.

وبعد مرور 15 عشرة يوما من التصوير اليومي لمشاهد الحلقات الأخيرة وبعد إتتهائه من التصوير ليلة امس اصيب تامر بحالة من الارهاق مما اضطر فريق العمل على استدعاء طبيب لمعالجته ووصف حالته بانه مصاب بحالة من الإرهاق تستدعيه لأخذ قسطا من الراحة والنوم.

وقد وصف له الطبيب ادوية فيتامين لإعادة توازنه وقواه الطبيعية قبل بدء حفلاته الفنية لعيد الفطر التى سيبدأها في مهرجان اسواق بيروت سوليدير ٢٠١٤/٨/٢