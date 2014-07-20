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شوربة الشعيرية بالذرة والفطر

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شوربة الشعيرية بالذرة والفطر شوربة الشعيرية بالذرة والفطر

السبت 19-07-2014 20:59

المقادير

 ملعقة طعام من الزيت النباتي

1 كوب  من الفطر٬ المقطّع إلى أرباع

1 فص من الثوم٬ مسحوق

1 ملعقة طعام من الزنجبيل الطازج٬ المقطع إلى شرحات رفيعة

1 مغلف من شوربة الدجاج بالشعيرية

5  أكواب من الماء

1 ملعقة طعام من صلصة المحار

1 علبة  من الذرة الصفراء المعلّبة٬ المصفّاة

1 حبة متوسطة الحجم  من الجزر٬ مقطّعة إلى شرائح مستديرة ورقيقة

1/2 باقة من الكزبرة٬ للتزيين

1.      يُحمّى الزيت في قدر متوسطة غير لاصقة، ويُقلّى الفطر على نار خفيفة لمدة دقيقتين ويُضاف الثوم والزنجبيل ويُحرّكا لمدة دقيقة أو حتى تفوح رائحتهما.

2.      يُضاف مغلّف شوربة الدجاج بالشعيرية ، الماء، صلصة المحار و الذرة الصفراء. يُغلى المزيج ويُترك على نار خفيفة لمدة 7 دقائق مع التحريك بين الحين والآخر.

3.      تُضاف شرائح الجزر ويُترك المزيج على نار خفيفة لمدة 3 دقائق. تُزيّن الشوربة بأوراق الكزبرة وتُقدّم.

 

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