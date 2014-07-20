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ورق عنب مع كوسة وريش

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ورق عنب مع كوسة وريش ورق عنب مع كوسة وريش

السبت 19-07-2014 21:03

المقادير:

-         1000 غرام من ريش الغنم

-        100 غرام من أوراق العنب

-        4 حبات من الكوسة

-        4 حبات من الفلفل الرومي

-        300 غرام من الأرز المصري

-        200 غرام من اللحم المفروم

-        رشّة ملح، رشّة بهار أسود، رشة من النعناع اليابس

-        100 غرام من الزيت النباتي

-        عصير ليمونتين

-     أربعة فصوص من الثوم

-        لتران من الماء

 

طريقة التحضير:

نجهز طنجرة للطهو ذات عمق كبير. تتبّل الريش بالملح والفلفل الأسود، ثمّ تشوى نصف شواء، ونضعها في قعر الطنجرة. نعد اللحم المفروم، ونصيف إليه الأرز والملح والبهار الأسود، ونحشي به ورق العنب والكوسة والفليفلة، ثمّ نرصّ المحاشي فوق الريش، ونسكب الماء مع قليل من الزيت والملح والثوم. توضع الطنجرة على النار حتّى الغليان، ثمّ نخفف درجة الحرارة لمدّة 3 ساعات، من بعد الغليان.

أخيراً نصبّ عليها عصير الليمون، ونرفعها من على النار، وترصّ في طبق التقديم. تزيّن بورقة من الشبت.

 

 

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