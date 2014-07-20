صراخ وبكاء شديد بسوهاج لفقدان شهيد كمين الفرافرة



> ​تعالت صرخات أم الشهيد مينا رسمي شاكر رشيد والذي استشهد في الهجوم المسلح علي سرية تابعة لسلاح حرس الحدود عند الكيلو 100 بالوادي الجديد عصر أمس السبت ، في شقة بالإيجار في حارة عبد الشافي المتفرعة من شارع عمر بن الخطاب بمدينة طهطا .

الأسرة مكونة من شقيقين وفتاة ، بعد فقدها الابن الأكبر ، والذي يعمل طبيبا بالمستشفي الجامعي بأسيوط ، والأب الذي توفى منذ سنوات .

> قال جرجس زكي بطرس مدير عام بالزراعة ” بالمعاش ” خال الشهيد ” أن نجل شقيقته هو العائل الوحيد للأسرة ، والتحق بالقوات المسلحة في دفعة شهر يناير الماضي ، وكان من المقرر أن يكون بين أسرته بعد غد الثلاثاء لقضاء إجازته الميدانية بين أسرته ، حيث أنه كان أخر مرة قد حضر فيها إلي أسرته منذ شهر وذلك في الإجازة السابقة ، ولكن القدر منعنا أن نراه مرة أخري .

وأثنى كمال عثمان ، بالمعاش ، جار الشهيد في نفس الطابق بالعمارة ، والذي قام بفتح باب شقته لمواساة أم وإخوة الشهيد ومشاركتهم الأحزان ، أن الشهيد كان حسن الخلق ، وكان بشوش الوجه ، وكنت أري في وجهه صفات الرجولة وتحمل المسئولية ، وأنه كان متفوق في دراسته في مختلف المراحل التعليمية حتي التحق بكلية الطب جامعة أسيوط .