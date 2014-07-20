أخبار عاجلة

فيديو.. سعد الدين الهلالي: هناك نصوص قرآنية تحرض على الإرهاب -
منفذ تفجير سان بطرسبيرج من "آسيا الوسطى" -
محافظة الدقهلية تبدأ إعادة ترسيم الحدود مع دمياط -
محامي «قاضي الحشيش»: الإعلام سبب حصول موكلي على حكم بالمؤيد -
محافظ دمياط يجتمع بأصحاب المقاهي لبحث قرار «إغلاقها» -
نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر -
مدرب حراس الإسماعيلي ينفي انتقاده للحكام -
البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

صراخ وبكاء شديد بسوهاج لفقدان شهيد كمين الفرافرة

Google+ Print
صراخ وبكاء شديد بسوهاج لفقدان شهيد كمين الفرافرة صراخ وبكاء شديد بسوهاج لفقدان شهيد كمين الفرافرة


> ​تعالت صرخات أم الشهيد مينا رسمي شاكر رشيد والذي استشهد في الهجوم المسلح علي سرية تابعة لسلاح حرس الحدود عند الكيلو 100 بالوادي الجديد عصر أمس السبت ، في شقة بالإيجار في حارة عبد الشافي المتفرعة من شارع عمر بن الخطاب بمدينة طهطا .

الأسرة مكونة من شقيقين وفتاة ، بعد فقدها الابن الأكبر ، والذي يعمل طبيبا بالمستشفي الجامعي بأسيوط ، والأب الذي توفى منذ سنوات .
> قال جرجس زكي بطرس مدير عام بالزراعة ” بالمعاش ” خال الشهيد ” أن نجل شقيقته هو العائل الوحيد للأسرة ، والتحق بالقوات المسلحة في دفعة شهر يناير الماضي ، وكان من المقرر أن يكون بين أسرته بعد غد الثلاثاء لقضاء إجازته الميدانية بين أسرته ، حيث أنه كان أخر مرة قد حضر فيها إلي أسرته منذ شهر وذلك في الإجازة السابقة ، ولكن القدر منعنا أن نراه مرة أخري .

وأثنى كمال عثمان ، بالمعاش ، جار الشهيد في نفس الطابق بالعمارة ، والذي قام بفتح باب شقته لمواساة أم وإخوة الشهيد ومشاركتهم الأحزان ، أن الشهيد كان حسن الخلق ، وكان بشوش الوجه ، وكنت أري في وجهه صفات الرجولة وتحمل المسئولية ، وأنه كان متفوق في دراسته في مختلف المراحل التعليمية حتي التحق بكلية الطب جامعة أسيوط .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا