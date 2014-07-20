نقيب الأشراف ينعى شهداء الفرافرة.. ويطالب بالقصاص العادل للشهداء

نعت نقابة الأشراف بكل الحزن والأسى شهداء القوات المسلحة من ضباط وجنود، الذين قضوا جراء حادث الغدر بمنطقة الفرافرة بالوادى الجديد مساء أمس.

أكد نقيب الأشراف السيد محمود الشريف أن أبناء القوات المسلحة ضحايا الحادث الأليم شهداء عند الله تعالى أكرمهم بأن أحسن خاتمتهم وقبضهم إليه صائمين قائمين فى سبيل الله فى أول أيام العتق من النار فى شهر عظيم مبارك.. مشيرا إلى أن القصاص العادل هو الذى سيشفى صدور أبناء الوطن قبل ذويهم بعد استهدافهم برصاص الغدر فى أيام مباركة.

ودعا الله لهم بالرحمة والمغفرة والعتق من النيران وأن يتقبلهم عنده فى الشهداء والصادقين وحسن أولئك رفيقا .

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