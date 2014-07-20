واشنطن بوست:أمريكا تحظر تحليق طائراتها على 14 مكانا بالعالم بينها سيناء

كشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، عن أن سلطات الطيران الفيدرالية الأمريكية تمنع تحليق الطائرات المدنية الأمريكية فوق 14 مكانا بالعالم، لوجود عمليات عدائية أو يشتبه فى عدائيتها، من بينها شبه جزيرة سيناء فى مصر، حيث حظرت تحليق طائراتها على ارتفاع 24 ألف قدم أو أقل حتى لا تتعرض لهجمات من الأسلحة الصغير أو الصواريخ المحمولة على الكتف.

وذكرت الصحيفة على موقعها الإلكترونى أن السلطات الأمريكية وسعت من عدد الأماكن التى يحظر تحليق الطيران المدنى الأمريكى بها بعد سقوط الطائرة الماليزية شرقى أوكرانيا.

وأضافت أن هناك 6 أماكن يمنع فيها تحليق الطائرات بشكل قطعى وتشمل إثيوبيا والعراق وليبيا وكوريا الشمالية والصومال وأوكرانيا، مشيرة إلى أن سلطات الطيران الفيدرالية الأمريكية منعت التحليق فوق إثيوبيا، لأن الجيش الإثيوبى قد يطلق النار على الطائرات التى تدخل حدوده من شمال شرق كينيا.

وأوضحت أنه تم أيضا منع الطائرات الأمريكية من التحليق على ارتفاع 20 ألف قدم أو أقل فوق الأراضى العراقية، إلا إذا كان هناك ضرورة للإقلاع من بلد مجاور، كما حظر الطيران فوق ليبيا وتحديدا طرابلس، بالإضافة إلى مناطق أخر مثل النيجر وتشاد.

وتابعت أن الحظر يضم أيضا كوريا الشمالية، حيث إنه وفقا لقرار الحظر فإن كوريا الشمالية تطلق صواريخ باليستية صير ومتوسطة المدى بدون إنذار مسبق، كما تم حظر الطيران فوق الصومال على ارتفاع 20 ألف قدم أو أقل إلا إذا كانت هناك ضرورة للإقلاع من بلد مجاور.

كما منعت السلطات الأمريكية تحليق الطائرات فوق القرم منذ شهر أبريل الماضى، وأنه بعد إسقاط الطائرة الماليزية فى 17 يوليو الجارى، فإنه من المتوقع أن تشمل منطقة الحظر فوق مناطق شرقى أوكرانيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك 8 مناطق أخرى يحتمل أن تتمتع بالطابع العدائى مثل أفغانستان وذلك نظرا لاستمرار العمليات القتالية بها والعمليات، التى تشنها الجماعات المسلحة هناك، كما أن السلطات منعت تحليق الطائرات فوق الكونغو، وذلك بعد أن أسقط المتمردون هناك طائرة مدنية فى عام 1998، وذلك لأن المتمردين يعتقدون أن الطائرات المدنية يمكن أن تقل عسكريين حكوميين أو أسلحة، ناصحة بعدم التحليق فوق الكونغو على ارتفاع أقل من 15 ألف قدم.

ولفتت إلى أن السلطات منعت الطيران فوق كينيا بعد ورود معلومات حول احتمال وجود هجمات إرهابية تستهدف المصالح الأمريكية هناك، كما أن تم منع الطيران فوق مالى مع احتمال استهداف الجماعات المسلحة فى شمال مالى لتلك الطائرات بالأسلحة الصغيرة وقذائف الهاون أو المضادات الأرضية.

وتشمل القائمة فى نهايتها كل من سوريا واليمن، حيث حذرت السلطات الأمريكية من التحليق فوق سوريا مشيرة إلى أنه لا يمكن اعتبار اى منطقة فى سوريا بعيدة عن العنف وأن تحليق الطائرات المنخفض قد يعرضها للمدفعية الأرضية المضادة للطائرات، كما أن الجماعات الإرهابية فى اليمن يمكن أن تستهدف الطائرات المدنية بالصواريخ المضادة للطائرات المحمولة على الكتف ويمكن أن تهدد الطائرات المدنية والمطارات بالبلاد.