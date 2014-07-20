إجازة عيد الفطر للقطاع العام 9 أيام ويومان لـ«الخاص»

بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أصدر معالي حسين إبراهيم الحمادي، رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أمس تعميماً خاصاً بشأن إجازة عيد الفطر المبارك في الوزارات والجهات الاتحادية، إذ تقرر أن تبدأ الإجازة اعتباراً من يوم الأحد 29 رمضان لعام 1435هــ الموافق 27 يوليو 2014 حتى الخميس الموافق 31 يوليو الجاري، على أن يستأنف الدوام الرسمي اعتباراً من يوم الأحد 3 أغسطس المقبل.

وبهذه المناسبة، رفعت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، سائلة الله العلي القدير أن يعيده عليهم بموفور الصحة والعافية.

وهنأت الهيئة شعب دولة الإمارات والأمتــين العـــربية والإسلامية بهذه المناسبة. كما أصدر معالي صقر غباش، وزير العمل، تعميماً وزارياً، يقضي بموجبه أن يكون الأول والثاني من شهر شوال لعام 1435هـ عطلة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في منشآت ومؤسسات وشركات القطاع الخاص في الدولة بمناسبة عيد الفطر المبارك، على أن يستأنف الدوام الرسمي في الثالث من شوال.

وهنأ معاليه حكومة وشعب دولة الإمارات والمقيمين على أرضها بهذه المناسبة، سائلاً المولى عز وجل أن يعيدها على دولتنا بمزيد من التقدم والازدهار، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالعزة والمجد.