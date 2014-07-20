القبض على 2 متهمين بالتحرش بسائحة بولندية بواحة سيوة

قال اللواء العناني حمودة مدير أمن مطروح، أنه تم القبض على عاملين اتهمتهما سائحة بولندية بالتحرش الجنسي بها أثناء السباحة بأحد عيون المياه الطبيعية.

كان قد تبلغ لقسم شرطة سيوه من دانا كرتا ( 47 سنة ) سائحة بولندية الجنسية، مقيمة حاليا بجوار فندق يوسف بسيوه وذلك لتعرضها لمحاولة التحرش الجنسي من شخصين أثناء قيامها بالاستحمام بأـحد العيون بمدنية سيوه و تمكنت من تحديد أحدهما بمساعدة الأهالي عن طريق تصويره تليفونيا ويدعي سعد ع . ح – مقيم حارة السلام بسيوه.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة واستدعاء المشكو في حقه وتحديد شخصية المتهم الثاني، وقد تمكن ضباط وحدة مباحث سيوه من ضبط المتهمين وهما سعد – ع – أ – ح ( 18 سنة ) عامل زراعي مقيم – سيوه و مالك -ع – م ( 20 سنة ) عامل زراعي مقيم بسيوه.

وبمواجهتهما بما نسب إليهما من اتهام، اعترفا بما جاء بأقوال الشاكية جارِ عرض المتهمين علي النيابة العامة للتحقيق .