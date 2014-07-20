تظاهر عمال "النصر للمواسير" بحلوان للمطالبة بالمزايا المالية الملغاة

تظاهر اليوم، عمال شركة النصر للمواسير بمقر الشركة بمنطقة حلوان، وذلك اعتراضا على قرار رئيس الشركة القابضة الذى أصدره عقب عقد الجمعية العمومية للشركة يوم الثلاثاء الماضى، بإلغاء صرف كافة المزايا التى تصرف للعاملين بالشركة وتخفيض الحافز بنسبة 70%.

وطالب العمال الذين أعلنوا اعتصامهم المفتوح بإقالة رئيس الشركة وصرف مستحقات العمال، التى رفضت إدارة الشركة صرفها عقب قراره، والتى تتلخص فى صرف 1.5 شهر كانت يجب أن تصرف فى شهر يناير الماضى، وشهر آخر أيضا يستحق صرفه فى شهر يونيو من كل عام، إضافة إلى صرف 25 يوما و100 جنيه منحة شهر رمضان، وصرف 20 يوما منحة عيد الفطر المبارك.