أخبار عاجلة

فيديو.. سعد الدين الهلالي: هناك نصوص قرآنية تحرض على الإرهاب -
منفذ تفجير سان بطرسبيرج من "آسيا الوسطى" -
محافظة الدقهلية تبدأ إعادة ترسيم الحدود مع دمياط -
محامي «قاضي الحشيش»: الإعلام سبب حصول موكلي على حكم بالمؤيد -
محافظ دمياط يجتمع بأصحاب المقاهي لبحث قرار «إغلاقها» -
نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر -
مدرب حراس الإسماعيلي ينفي انتقاده للحكام -
البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

تظاهر عمال "النصر للمواسير" بحلوان للمطالبة بالمزايا المالية الملغاة

Google+ Print

تظاهر اليوم، عمال شركة النصر للمواسير بمقر الشركة بمنطقة حلوان، وذلك اعتراضا على قرار رئيس الشركة القابضة الذى أصدره عقب عقد الجمعية العمومية للشركة يوم الثلاثاء الماضى، بإلغاء صرف كافة المزايا التى تصرف للعاملين بالشركة وتخفيض الحافز بنسبة 70%.

وطالب العمال الذين أعلنوا اعتصامهم المفتوح بإقالة رئيس الشركة وصرف مستحقات العمال، التى رفضت إدارة الشركة صرفها عقب قراره، والتى تتلخص فى صرف 1.5 شهر كانت يجب أن تصرف فى شهر يناير الماضى، وشهر آخر أيضا يستحق صرفه فى شهر يونيو من كل عام، إضافة إلى صرف 25 يوما و100 جنيه منحة شهر رمضان، وصرف 20 يوما منحة عيد الفطر المبارك.

nawnatega.gif
>G53cbf049285d1.jpg
stripnews2013.png

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365