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الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 425 شهيدًا وأكثر من 3000 جريح

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الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 425 شهيدًا وأكثر من 3000 جريح الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 425 شهيدًا وأكثر من 3000 جريح

جانب من أحداث العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة ارتفعت إلى 425 شهيدا وأكثر من 3000 جريح.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة – في تصريح صحفي مساء اليوم – “إن حصيلة العدوان الصهيوني على قطاع غزة في اليوم الرابع عشر بلغت 87 شهيدا منهم 60 شهيدا في حي الشجاعية شرق غزة، وهو اليوم الاكثر دموية وبشاعة”.

وأضاف أن إجمالي عدد الشهداء منذ بداية العدوان بلغ 425 شهيدا منهم 112 طفلا و41 من النساء و25 مسنًا.

وأشار إلى أن إجمالي عدد الجرحى بلغ منذ بداية العدوان 3008 جريحا، منهم 904 من الاطفال و533 من النساء و25 من المسنين.

أ ش أ

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