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عشرة ملايين يورو تفصل رودريجيز عن ريال مدريد

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عشرة ملايين يورو تفصل رودريجيز عن ريال مدريد عشرة ملايين يورو تفصل رودريجيز عن ريال مدريد

إفي - كشفت تقارير إخبارية أن عشرة ملايين يورو تفصل الكولومبي جيمس رودريجز لاعب موناكو الفرنسي عن ريال مدريد الإسباني.

وأشارت صحيفة (آس) الإسبانية اليوم إلى أن ريال مدريد عرض على موناكو 75 مليون يورو لضم هداف مونديال البرازيل، في حين يطلب النادي الفرنسي 85 مليون يورو.

وأوضح المصدر أن ريال مدريد الإسباني رصد مبلغا يتراوح بين 50 إلى 60 مليون يورو لضم جيمس، لكن الأحداث التي وقعت خلال الفترة الماضية، بينها فوزه بجائزة هداف المونديال، زادت من قيمة الصفقة.

وأكد المصدر أن الريال ليس على عجلة من أمره لابرام الصفقة، نظرا لرغبة اللاعب في الانتقال إلى الميرينجي.

كان اللاعب قد أكد في تصريحات صحفية أدلى بها مؤخرا "أحترم كل الفرق كثيرا، ولكنني مستعد أن أذهب إلى ريال مدريد وأنا مغمض العينين".

كانت صحيفة (ليكيب) الفرنسية قد أكدت السبت أن اللاعب قد يودع ناديه الحالي غدا الاثنين، فيما تقول مصادر من داخل النادي الإسباني إن الصفقة قد تبرم خلال الأيام المقبلة.

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