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وكيل الصحة بالشرقية ينفي وفاة طالبة بالمدينة الجامعية بمستشفى الأحرار

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وكيل الصحة بالشرقية ينفي وفاة طالبة بالمدينة الجامعية بمستشفى الأحرار وكيل الصحة بالشرقية ينفي وفاة طالبة بالمدينة الجامعية بمستشفى الأحرار

كتب : أحمد محمود ونظيمة البحراوي منذ 11 دقيقة

نفى الدكتور إبراهيم هنداوي، وكيل وزارة الصحة بالشرقية ما تردد عن وفاة إحدى الطالبات بالمدينة الجامعية بمستشفى الأحرار بمدينة الزقازيق، لافتًا إلى أن الطالبة تم نقلها من المدينة للمستشفى مساء أمس وتلقت العلاج اللازم، وحالتها مستقرة.

وأضاف لـ"الوطن": إن ما تردد بين طلاب المدينة الجامعية بشأن وفاتها وقيامهم على إثر ذلك بالاعتصام داخل مقر المدينة بشارع فاروق مجرد إشاعات لا صحة لها .

يشار إلى تعرض العشرات من الطلاب والطالبات بالمدينة الجامعية تعرضن أمس لحالات قئ وإسهال وألم بالمعدة عقب تناول وجبة الغذاء .

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