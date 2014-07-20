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ضبط 2190 مخالفة مرورية و61 هارب من أحكام قضائية بالسويس

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ضبط 2190 مخالفة مرورية و61 هارب من أحكام قضائية بالسويس ضبط 2190 مخالفة مرورية و61 هارب من أحكام قضائية بالسويس

أعلنت مديرية أمن السويس عن نجاح حملة أمنية مكبرة استمرت على مدار يومان استهدفت ضبط العناصر الخارجة عن القانون وحاملى الأسلحة النارية ومتجرى المواد المخدره والهاربين من تنفيذ أحكام قضائية .

وأشرف على الحملة اللواء خليل حرب مدير أمن السويس وقادها العميد عبد اللطيف الحناوى مدير إدارة البحث الجنائي بالسويس، بمشاركة ضباط الإدارة ،وتمكن الحملة من ضبط 5 قضايا متنوعة سرقة بالإكراه .

وتم ضبط “2190″مخالفة مرورية متنوعة وبيانهم 1529 مخالفة متنوعة ما بين 152 عدم استخدام حزام الأمان 60 عدم تغطية وتسليب الحمولة 60 استخدام التليفون المحمول أثناء القيادة، 57 ملصقات، 29 بدون قيادة ،39 انتظار الخاطئ ،45 دخان كثيف ،31 بدون تسير، 39 أمن ومتانة، 34 مخالفة بنفق الشهيد أحمد حمدي، 64 دراجات بخارية بدون ترخيص ،20 تصالح فوري ، 15 مخالفة بدائرة إدارة المجرى الملاحى ،11 سيارات متروكة، 5 عكس الإتجاه ، كما تم ضبط 40 دراجة بخارية  بدون لوحات معدنية.

كما تم ضبط 61 تنفيذ احكام قضائية ” 1 جنايات – 25 حبس جزئى – 7 حبس مستأنف – 26 غرامات – 2 مخالفات”.

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