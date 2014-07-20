أخبار عاجلة

فيديو.. سعد الدين الهلالي: هناك نصوص قرآنية تحرض على الإرهاب -
منفذ تفجير سان بطرسبيرج من "آسيا الوسطى" -
محافظة الدقهلية تبدأ إعادة ترسيم الحدود مع دمياط -
محامي «قاضي الحشيش»: الإعلام سبب حصول موكلي على حكم بالمؤيد -
محافظ دمياط يجتمع بأصحاب المقاهي لبحث قرار «إغلاقها» -
نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر -
مدرب حراس الإسماعيلي ينفي انتقاده للحكام -
البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الجمال
  5. سيدتي

لأحمر الشفاه أسرار مع البشرة السمراء

Google+ Print
لأحمر الشفاه أسرار مع البشرة السمراء لأحمر الشفاه أسرار مع البشرة السمراء

الأحد 20-07-2014 13:26

اختيار أحمر الشفاه المناسب يختلف من بشرة الى أخرى، حتى أنّ لون أحمر الشفاه يؤثر على الاطلالة ككلّ، ويعكس شخصيّة المرأة، من النعومة الى الجرأة فالعصريّة... من هنا لا يمكنك اختيار لون أحمر الشفاه عشوائيّاً. إضافة إلى ذلك، للبشرة السمراء خصوصيّتها مع أحمر الشفاه ، إذ هناك تدرّجات تمنحها إشراقاً لافتاً، أو بالعكس تجعلها تبدو داكنة. اخترنا لك أجمل أحمر الشفاه الذي تميّزت به النجمات السمراوت Rihanna و Beyonceوسواهما...

قد يعجبك: بالفيديو: زيني حاجبك بالشواروفسكي على طريقة هيفا

1. الجرأة باللون الأحمر:
اذا كنت تبحثين عن إطلالة جريئة، وتريدين أن تبدي لافتة، يمكنك استخدام أحمر الشفاه باللون الأحمر، الذي يعكس القوة على إطلالتك. ننصحك بأحمر الشفاه Chanel Rouge Allure Luminous Intense Lip Colour
2. أحمر الشفاه بلون البشرة
يعتقد البعض أنّ أحمر الشفاه من لون البشرة لا يناسب المراة السمراء. لكنّ الواقع هو أنّ هذا اللون يبدو مميّزاً جدّاً مع الآي لاينر الأسود المجنّح. ننصحك باختيار اللون الأنسب لبشرتك، إذ لا يجب أن يكون أفتح منها بكثير.
3. اللون البرتقالي
يعتبر هذا اللون من أكثر الألوان التي تمنح بشرتك إشراقاً. ننصحك بأحمر الشفاه Lancôme L'Absolu Rouge in Rouge Velour ليومياتك الصيفيّة ومكياجك اللافت.
4. لا تخافي من الألوان المشرقة
تعتبر الألوان الجريئة عنوان البشرة السمراء، فهذه الألوان المشرقة تمنح البشرة السمراء جاذبيّة تشعّ إشراقاً. يمكنك اختيار اللون الزهري القوي من Makeup Up For Ever Rouge Artist Intense Lipstick أو Tom Ford Lip Color in Violet Fatale
5. الألوان الداكنة أيضاً مناسبة
إذا كنت تبحثين عن إطلالة دافئة للسهرة، يمكنك استخدام الألوان الداكنة، لكن عليك اختيار درجات اللون الأحمر أو البنفسجي.

تمتّعي ببشرتك السمراء، ونوّعي إطلالاتك عبر اختيار أحمر الشفاه المناسب لشخصيّتك.

تابعي ايضاً:

الغرابة عنوان الجمال في باريس 2014

للعيد: المكياج المعدني آخر صيحات الموضة

خطوات المكياج الذهبي على طريقة الخبراء

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
بالفيديو والصور .. السيسي يوجه صفعة شديدة للإخوان

بالفيديو والصور .. السيسي يوجه صفعة شديدة للإخوان

بالفيديو- أحمد موسى يرقص أمام البيت الأبيض احتفالًا بزيارة السيسي

بالفيديو- أحمد موسى يرقص أمام البيت الأبيض احتفالًا بزيارة السيسي

بالفيديو- محامي "طفلة البامبرز": الإعدام سيكون عقاب المتهم

بالفيديو- محامي "طفلة البامبرز": الإعدام سيكون عقاب المتهم

بالفيديو- مصطفى الفقي: مصر الدولة الوحيدة القادرة على قهر الإرهاب فكريًا

بالفيديو- مصطفى الفقي: مصر الدولة الوحيدة القادرة على قهر الإرهاب فكريًا