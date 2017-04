لأحمر الشفاه أسرار مع البشرة السمراء

اختيار أحمر الشفاه المناسب يختلف من بشرة الى أخرى، حتى أنّ لون أحمر الشفاه يؤثر على الاطلالة ككلّ، ويعكس شخصيّة المرأة، من النعومة الى الجرأة فالعصريّة... من هنا لا يمكنك اختيار لون أحمر الشفاه عشوائيّاً. إضافة إلى ذلك، للبشرة السمراء خصوصيّتها مع أحمر الشفاه ، إذ هناك تدرّجات تمنحها إشراقاً لافتاً، أو بالعكس تجعلها تبدو داكنة. اخترنا لك أجمل أحمر الشفاه الذي تميّزت به النجمات السمراوت Rihanna و Beyonceوسواهما...

1. الجرأة باللون الأحمر:

اذا كنت تبحثين عن إطلالة جريئة، وتريدين أن تبدي لافتة، يمكنك استخدام أحمر الشفاه باللون الأحمر، الذي يعكس القوة على إطلالتك. ننصحك بأحمر الشفاه Chanel Rouge Allure Luminous Intense Lip Colour

2. أحمر الشفاه بلون البشرة

يعتقد البعض أنّ أحمر الشفاه من لون البشرة لا يناسب المراة السمراء. لكنّ الواقع هو أنّ هذا اللون يبدو مميّزاً جدّاً مع الآي لاينر الأسود المجنّح. ننصحك باختيار اللون الأنسب لبشرتك، إذ لا يجب أن يكون أفتح منها بكثير.

3. اللون البرتقالي

يعتبر هذا اللون من أكثر الألوان التي تمنح بشرتك إشراقاً. ننصحك بأحمر الشفاه Lancôme L'Absolu Rouge in Rouge Velour ليومياتك الصيفيّة ومكياجك اللافت.

4. لا تخافي من الألوان المشرقة

تعتبر الألوان الجريئة عنوان البشرة السمراء، فهذه الألوان المشرقة تمنح البشرة السمراء جاذبيّة تشعّ إشراقاً. يمكنك اختيار اللون الزهري القوي من Makeup Up For Ever Rouge Artist Intense Lipstick أو Tom Ford Lip Color in Violet Fatale

5. الألوان الداكنة أيضاً مناسبة

إذا كنت تبحثين عن إطلالة دافئة للسهرة، يمكنك استخدام الألوان الداكنة، لكن عليك اختيار درجات اللون الأحمر أو البنفسجي.

تمتّعي ببشرتك السمراء، ونوّعي إطلالاتك عبر اختيار أحمر الشفاه المناسب لشخصيّتك.

