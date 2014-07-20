حافظي على نعومة شعرك في الصيف

الشعر هو سر جمالك، فحاولي دائماً الحفاظ عليه، خصوصاً في درجات الحرارة العالية؛ لأن الرطوبة والجفاف يؤديان إلى جفاف الشعر، كما أن بعض العادات السيئة التي نتبعها للحفاظ على الشعر قد تؤدي إلى جفافه وتقصفه مع مرور الوقت.

ومن أهم العادات السيئة التي تؤذي الشعر وتسبب جفافه:

قد يعجبك: وسيلة جديدة تتبعها النجمات للظهور أصغر سناً

1. الخروج إلى الشمس دون تغطية الشعر، فعند الخروج من المنزل بدون وضع غطاء أو زيوت لحماية الشعر سيتعرض بالتأكيد إلى التقصف والجفاف نتيجة الحرارة العالية.

2. قد تؤدي زيادة كمية الشامبو على الشعر إلى الجفاف والخشونة، فالرغوة تنشأ بسبب مركب الكبريتات القاسي، والذي تؤدي زيادته إلى الخشونة والجفاف، فبدلاً من استخدام كمية أكبر من الشامبو لعمل رغوة اكتفي بإضافة المزيد من الماء للحفاظ على شعرك.

3. معظم أنواع رذاذ الشعر تحتوي على مكونات تجفف الشعر على المدى الطويل، فهي تحتوي على الكحول، لذا عليك صنع رذاذ للشعر من مواد طبيعية، فقط قومي بوضع بضع ملاعق من ملح البحر إلى زجاجة مياه، ثم أضيفي إليها بعض قطرات من أحد المنتجات المرطبة، فهذا سيحمي شعرك من الجفاف.

4. عليك تجنب تصفيف الشعر وهو رطب، فالشعر وهو رطب يكون في أضعف حالاته، لذا تعاملي معه بلطف وانتظري حتى يجف، ثم قومي بتصفيفه.

5. الاستحمام بالماء الساخن قد يؤدي إلى تجريد شعرك من الزيوت الطبيعية الموجودة فيه، لذلك عليك استبدال الماء الساخن دائماً بالماء الفاتر.

تابعي أيضاً:

خلطات طبيعية للحصول على شعر حريري

نجمات "سراي عابدين" صيحات جديدة في عالم الشعر