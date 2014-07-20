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مكتب التنسيق بكفر الشيخ يستقبل الطلاب لتسجيل رغباتهم

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مكتب التنسيق بكفر الشيخ يستقبل الطلاب لتسجيل رغباتهم مكتب التنسيق بكفر الشيخ يستقبل الطلاب لتسجيل رغباتهم

أكدت الدكتورة أمل محمد شاكر المنسق العام لمكتب تنسيق جامعة كفر الشيخ أن المكتب استقبل اليوم عدد كبير من الطلاب الراغبين في تسجيل رغباتهم تحت إشراف وتوجيهات الدكتور ماجد القمري رئيس جامعة كفر الشيخ والدكتور محمد أبو والي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

وأضافت أنه يتم استقبال الطلاب وأولياء أمورهم من خلال اللجنة المنظمة برئاسة إسماعيل رجب أمين كلية تربية نوعية.

وأشارت المنسق العام لمكتب التنسيق يأتي ذلك في إطار حرص الجامعة على التواصل مع المجتمع المحيط بها وإيماناً بالدور الذي تلعبه الجامعة في خدمة المجتمع فبدء تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحان الثانوية العامة للعام الدراسي 2014 للالتحاق بالكليات والمعاهد من خلال موقع التنسيق الإلكتروني بالجامعة بكلية التربية النوعية ،وذلك اعتباراً من  من اليوم الأحد وتنتهي يوم الخميس القادم ،وكذلك خلال المدة المحددة لباقي مراحل التنسيق.

يأتي ذلك في إطار حرص الجامعة على التواصل مع المجتمع المحيط بها وإيماناً بالدور الذي تلعبه الجامعة في خدمة المجتمع فبدء تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحان الثانوية العامة للعام الدراسي 2014 للالتحاق بالكليات والمعاهد من خلال موقع التنسيق الإلكتروني بالجامعة بكلية التربية النوعية وذلك اعتبارا من من اليوم الأحد وتنتهي يوم الخميس القادم وكذلك خلال المدة المحددة لباقي مراحل التنسيق.

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