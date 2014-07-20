الموصل تخلو من المسيحيين لأول مرة في تاريخها.. و”داعش” يحرق كنيسة عمرها 1800عام

منذ دخول تنظيم الدولة الإسلامية فى العراق والشام «داعش» إلى العراق، وبدء يسيطر على مدينة تلو الآخرى ويتوسع، وأضاع مسيحييها فى تدهور وسوء فهم يعانون الخوف من تهديدات داعش، ماأدى إلى نزوح الآلاف منهم ومغادرتهم منازلهم ومدنهم، وعقب سيطرة داعش على مدينة الموصل ثاني أكبر مدن العراق بدأ المسيحيون لأول مرة يغادرون المدينة التى تعود غالبية جذور المسيحيين العراقيين إليها، والذى يقدر عددهم بحوالي 25 ألف شخص، وقام تنظيم داعش بحرق كنيسة في الموصل عمرها أكثر من 1800 سنة.

حرق كنيسة في الموصل عمرها أكثر من 1800 سنة

أفاد مصدر محلي في محافظة نينوى، أمس السبت، بأن عناصر تنظيم “داعش” أقدموا على إحراق كنيسة في مدينة الموصل يعود عمر بناءها الى أكثر من 1800 سنة.

وقال المصدر إن “تنظيم داعش قام بإحراق مطرانية السريان الكاثوليك في الموصل، بعد انتهاء المهلة حددها التنظيم للمسيحيين لمغادرة المدينة”.

وأضاف المصدر الذي أشترط عدم الكشف عن هويته، أن “مبنى المطرانية الذي يبلغ عمره أكثر من 1800 سنة و يقع في منطقة الميدان، وسط الموصل، قد احرق بكامل محتوياته”.



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25 عائلة مسيحية فرت من الموصل الأسبوع الماضى

قال أهالی مسیحین الموصل «نحن ميتون إنسانياً في الأساس، ولم يبق لدينا سوى هذه الروح، فإذا أرادوا أن يقطعوا هذه الروح، فأنا مستعد، لكنني لا أغادر مدينتي التي ولدت وتربيت فيها». وأشار أحدهم إلى فرّار 25 عائلة من أقربائه الجمعة الماضية عن طريق تلكيف والحمدانية، لكنهم تعرضوا إلى السلب ونهبت جميع مقتنياتهم من أموال وذهب وحتى أجهزة الهاتف وملابسهم، وتابع قائلاً : «حاول عدد من الشباب الاحتجاج على هذه التصرفات، ما أثار غضب المسلحين ودفعهم إلى الاستيلاء على سياراتهم ودفعوهم للسير على الأقدام إلى دهوك شمال بغداد»، حسبما ذكرت وكالة «فرانس برس».

البطريرك ساكو: مسيحيو الموصل غادروا المدينة بعد بيان داعش الذى طالبهم فيه بتركها

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وبمزيد من الحزن والآسى قال بطريرك الكلدان في العراق والعالم، لويس ساكو إنه لأول مرة في تاريخ العراق، تفرغ الموصل الآن من المسيحيين، مضيفا : أن العائلات المسيحية تنزح باتجاه دهوك وأربيل في إقليم كردستان العراق.

> وقال البطريرك ساكو، إن مغادرة المسيحيين وعددهم حوالي 25 ألف شخص لثاني أكبر مدن العراق التي تضم نحو 30 كنيسة يعود تاريخ بعضها إلى نحو 1500 سنة، جاءت بعدما وزع تنظيم ‘الدولة الإسلامية’ (داعش) الذي يسيطر على المدينة منذ أكثر من شهر، بياناٍ يطالبهم بتركها.

> وذكر ساكو أن البيان دعا المسيحيين في المدينة صراحة إلى اعتناق الإسلام، وإما دفع الجزية من دون تحديد سقفها، أو الخروج من مدينتهم ومنازلهم بملابسهم من دون أية أمتعة، كما أفتى أن منازلهم تعود ملكيتها منذ الآن فصاعداً إلى الدولة الإسلامية.

بعض مساجد المدينة دعت المسيحيين إلى المغادرة وإلا سيتم تصفيتهم

وأفاد شهود عيان في الموصل التي تعود غالبية جذور المسيحيين العراقيين إليها، بأن بعض مساجد المدينة قامت الجمعة بدعوة المسيحيين إلى المغادرة عبر مكبرات الصوت، مذكرة ببيان ‘الدولة الإسلامية’، ومؤكدة ان من يمتنع عن الخروج سيتعرّض للتصفية.

بيان داعش طالب مسيحيو الموصل باعتناق الإسلام أو الجزية أو مغادرة المدينة دون أموالهم

وجاء في بيان صادر عن ولاية نينوى حمل توقيع “الدولة الإسلامية” بتاريخ الأسبوع الماضي، انتشر على مواقع على الإنترنت، أن هذا التنظيم أراد لقاء قادة المسيحيين حتى يخيّرهم بين “الإسلام” أو “عهد الذمة” أي دفع الجزية، مهددا بأنه «إن أبوا، فليس لهم إلاّ السيف».

وبما أن هؤلاء رفضوا لقاء قادة التنظيم، فإن ‘أمير المؤمنين الخليفة إبراهيم’، زعيم ‘الدولة الإسلامية’ أبو بكر البغدادي، ‘سمح’ للمسيحيين بالمغادرة ‘بأنفسهم فقط من حدود دولة الخلافة لموعد آخره يوم السبت الموافق 21 رمضان الساعة الثانية عشرة ظهرا’. وختم البيان ‘بعد هذا الموعد، ليس بيننا وبينهم إلا السيف’.

أحد مسيحيى الموصل: داعش أرسلت لى كتاباً مفاده أننى سأقتل

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وقال فادي، من مسيحيى الموصل: «وصلني كتاب موقع من ديوان قضاء الدولة الإسلامية واستنتجت انهم سيقتلونني، لكني لا أرى جدوى في المغادرة، فأصلا لم أعد أملك المال. وها أنا اجلس هنا، انتظر إلى حين أن يأتوا»، مضيفاً أن ‘عناصر داعش أخذوا من امرأة عجوز مبلغاً بحوزتها قيمته 15 ألف دولار. قالت لهم أعطوني مئة دولار فقط لأدفعها أجرة للسيارة، فقالوا: نحن آسفون، إن المال أصبح ملكا للدولة الإسلامية ولا يمكننا التصرف فيه’.

> وسحب المسلحون جوازات السفر والبطاقات الشخصية من كل مَن يخرج من مدينة الموصل باتجاه إقليم كردستان، وفق شهود عيان.

> وقبيل موجة النزوح من الموصل، شهدت العديد من القرى القريبة من هذه المدينة الاستراتيجية حالات نزوح كبيرة لسكان مسيحيين خوفاً من دخول المسلحين المتطرفين إليها، وبينها بلدة برطلة المسيحية التي يعيش فيها حوالي 30 ألف شخص وتقع إلى الشمال من الموصل.