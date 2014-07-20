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أمن السويس يعلن حالة الاستنفار بالمجرى الملاحي للقناة ونفق أحمد حمدي

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أمن السويس يعلن حالة الاستنفار بالمجرى الملاحي للقناة ونفق أحمد حمدي أمن السويس يعلن حالة الاستنفار بالمجرى الملاحي للقناة ونفق أحمد حمدي

قناة السويس- ارشيفية

أعلن اللواء خليل حرب مدير أمن السويس، ظهر اليوم حالة الأستنفار الأمني ورفع درجة الاستعداد القصوي بمنطقة المجري لقناة السويس من المدخل الجنوبي ونفق الشهيد أحمد حمدي وجميع الطرق الحدودية الرابطة بين السويس وسيناء والبحر الأحمر والقاهرة بالتنسيق مع الجيش الثالث بعد واقعة الوادي الجديد واستهداف المجندين .

وأضاف مدير الأمن فى تصريحات صحفية، أن هناك قوات انتشار السريع متمركزة بالقرب من المنشآة الحيوية والحكومية والديوان العام وكافة المديريات الخدمية كأجراء احترازي لمنع اى تعدي او هجوم من قبل اى تنظيم وحماية للمواطنين وهذه المنشآة .

تابع مدير الأمن، أن الاوضاع بالسويس مستقرة وجميع الميادين والمناطق والشوارع الرئيسية تحت السيطرة ووقيادات المديرية بشكل مستمر فى جولات على جميع الكمائن وشد همم القوات خاصة قبل وبعد الافطار لتأمين الشوارع والمباني الحكومية والخاصة والمواطنين من اى اعمال عنف أو تجمعات مخالفة للقانون.

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