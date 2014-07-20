دراسة لـ«بيو»: المصريون الأكثر كرها لواشنطن والفلبينين الأكثر حبا

جاءت مصر على رأس قائمة الدول التي تحمل اتجاهًا سلبيًّا وشعور بالكراهية نحو الولايات المتحدة الأمريكية في دراسة نشرها مركز «بيو» للأبحاث الأمريكي، وحلّت 6 دول إسلامية أخرى، بالإضافة إلى لبنان، في المراكز الـ10 الأولى.

وكشف استطلاع الرأي الذي يجريه «بيو» كل عام، أن كراهية الولايات المتحدة في مصر والأردن وصلت إلى معدلات قياسية، موضحا أن 85% من المصريين يعارضون الولايات المتحدة، في مقابل 10% فقط يحملون تجاهها موقفًا إيجابيًّا ويعتبرونها دولة تستحق الاحترام.

ووفق الاستطلاع الذي شمل هذا العام ألف شخص من 44 دولة، فإن الولايات المتحدة تمتلك 65% تصنيفا إيجابيا حول العالم، لكنها تمتلك فقط 30% تصنيفا إيجابيا في دول الشرق الأوسط، النسبة الأقل بالنسبة للمناطق العالمية.

واحتلت الأردن المركز الثاني في قائمة الدول الكارهة للولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 85%، وجاءت تركيا، عضو حلف شمال الأطلسي، في المركز الثالث بنسبة 73%، وتلتها روسيا بنسبة 71%، ثم فلسطين خامسا بمعدل 66%، تلتها اليونان في المركز السادس بنسبة 66%، ثم لبنان في المركز الثامن بنسبة 57%، ومن ثم تونس في المرتبة التاسعة بنسبة 47%، وذيل الألمان القائمة باحتلالهم المركز العاشر.

وتربعت الفلبين على قمة الدول الأكثر تفضيلا للولايات المتحدة بنسبة بلغت 92 %، تلتها إسرائيل في المركز الثاني بنسبة 84 %، ثم كوريا الجنوبية بنسبة 82%، وكينيا في المرتبة الرابعة بنسبة 80%، والمفاجأة أن فيتنام جاءت في المركز الثامن بنسبة 77%.

وكشفت الدراسة لأول مرة أن 45% من الألمان يكرهون الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك عقب تجسس واشنطن على برلين.

وتتصدر إيطاليا قائمة الشعوب الأوروبية التي تكن احتراما للولايات المتحدة بنسبة 78%، وتأتي بعدها فرنسا بنسبة 73% وتحتل بولندا المرتبة الثالثة بنسبة 73%.

وأرجعت الدراسة الكراهية السائدة في مصر تجاه الولايات المتحدة، إلى سلسلة من الاحباطات بسبب دعم الولايات المتحدة للرئيس السابق، محمد حسني مبارك، وعدم تفضيلها للحكم العسكري.

وذكرت الدراسة أن سبب كراهية الأردن وتركيا وباكستان للولايات المتحدة فهي دعمها لإسرائيل ولدورها في العراق.

وأوضح التقرير أن مصر أعلى معدلات المواقف السلبية تجاه الولايات المتحدة منذ 2002 بنسبة85%، وأقل معدلات المواقف الإيجابية بـنسبة 10% فقط.

أما في الأراضي الفلسطينية، تراوحت نسبة الذين يكنون الاحترام للولايات المتحدة بين 16% حتى 30%، مقارنة بنسبة 14% في بداية 2013، وهي المرتبة الخامسة في القائمة، ويرى «بيو» أن هذه الزيادة لها علاقة بالدور الذي لعبته الولايات المتحدة في تحريك محادثات السلام في الشرق الأوسط برغم فشلها.

وقال «بيو» إن باكستان سجّلت أقل معدلات المواقف السلبية تجاه الولايات المتحدة منذ 2002 بـنسبة 59%، رغم انتقادات واسعة للهجمات الأمريكية على الأراضي الباكستانية بالطائرات دون طيار.

وضمت قائمة أعلى 10 بلاد في تأييد الولايات المتحدة بلادًا من قارات مختلفة، مثل الفلبين، وإسرائيل، وكوريا الجنوبية، وكينيا، والسلفادور، وإيطاليا، وغانا، وفيتنام، وبنجلاديش وتنزانيا.

ومن الملفت أن 8 من أصل 9 دول في أمريكا اللاتينية التي شملتها الدراسة نالت فيها الولايات المتحدة تقديرا يفوق نسبة 50%، حتى فنزويلا الدولة التي كانت على خلاف مع الولايات المتحدة أظهر الاستطلاع أن 6 من بين كل 10 أشخاص يعطون رأيا إيجابيا للولايات المتحدة.

ونالت الولايات المتحدة في إفريقيا أيضا تقديرا إيجابيا، وتصدرت كينيا القائمة بنسبة 80% وتلتها غانا بنسبة 77%، و75% من التنزانيين، و74% من السنغاليين عبروا عن مشاعر إيجابية تجاه الولايات المتحدة.

وقال مدير مشروعات الاتجاهات الاقتصادية العالمية في «بيو»، بروس ستوكس، إن معاداة الولايات المتحدة الأمريكية قوية اليوم في دول الشرق الأوسط، ما يعكس الكثير من المعارضة للجوانب الرئيسية للسياسة الخارجية الأمريكية.

وأضاف «ستوكس» أن هذه المشاعر الباردة تجاه الأمريكيين هبطت بمعدل 17% في مصر، و13% في الأردن منذ 2009، السنة الأولى لإدارة الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، عندما تجدد الأمل في هذه الدول بأن الولايات المتحدة ستتبع سياسات ترضيهم.

وأوضح «ستوكس» أن حوالي 23% من الروس يحملون وجهة نظر إيجابية تجاه الولايات المتحدة، التي تراجعت صورتها 28 نقطة عن العام الماضي، وذلك بسبب الملف الأوكراني وفشل واشنطن وقف تدخل موسكو في أوكرانيا.