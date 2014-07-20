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الجيش الإسرائيلي: اعتقلنا 22 فلسطينيًا منذ بدء العملية البرية في غزة

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قال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم 566 هدفًا إرهابيًا منذ بدء العملية البرية في غزة، من بينها 23 منزلًا كانت تستخدم كمقار قيادة وتحكم، فضلًا عن ضبط 7 منصات لإطلاق الصواريخ، كانت في أماكن خفية.

وبحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، اعتقل الجيش الإسرائيلي حتى الآن 22 «إرهابيًا» فلسطينيًا منذ بدء العمليات البرية، وتم ترحيلهم إلى داخل إسرائيل من أجل إخضاعهم للتحقيق من جانب الأجهزة الأمنية الإسرائيلية.

وقبل قليل، رصدت قوة مدرعة إسرائيلية فلسطينيين اثنين أثناء خروجهما من نفق سري تم اكتشافه في جنوب القطاع، فتم إطلاق النار عليهما.

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