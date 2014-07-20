إسرائيل تعلن سقوط 7 قتلى منذ بدء الحرب على غزة

قتل 7 إسرائيليين، بينهم 5 عسكريين، منذ بدء العملية الإسرائيلية في قطاع غزة يوم 7 يوليو الجاري، وفقا لبيانات الجيش الإسرائيلي، فيما أعلنت «كتائب عزالدين القسام» أنهم قتلوا 14 جنديا إسرائيليا السبت فقط.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية العامة أن 5 جنود إسرائيليين قتلوا منذ بدء العملية العسكرية البرية على قطاع غزة، بخلاف اثنين من غير العسكريين.

وأعلنت كتائب عزالدين القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، الأحد، قتلها 14 جنديًا إسرائيليًا السبت فقط بعد استدراج مقاتليها لقوة إسرائيلية شرقي مدينة غزة.

وقالت كتائب القسام، في بيان لها: «تمكن مجاهدونا في تمام الساعة 00:45 بالتوقيت المحلي (21:45 تغ) من استدراج قوة صهيونية، حاولت التقدم شرقي حي التفاح شرقي مدينة غزة على بعد 500 متر من الطريق الشرقي للمدينة، إلى كمين محكم معد مسبقا».

وأضافت الكتائب أن «مجاهديها تركوا هذه القوة تتقدم لتدخل حقل ألغام مكونا من عدة عبوات برميلية (عبوة ناسفة كبيرة الحجم)، وبعد أن تبعتها ناقلتا جند إلى داخل الكمين فجّر مجاهدونا حقل الألغام بالقوة ما أدى إلى تدميرها بالكامل».

وتابعت: «تقدم المجاهدون بعد تفجير العبوة صوب ناقلات الجند وفتحوا أبوابها وأجهزوا على جميع من فيها وعددهم 14 جندياً صهيونياً».

وفيما يتعلق بالمصابين، ذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة أنه أصيب 38 جنديا إسرائيليا على الأقل منذ بدء العملية العسكرية (7 يوليو الجاري)، بينهم 30 جنديا إسرائيليا منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية ضد قطاع غزة، وفقا لبيانات الجيش الإسرائيلي والإذاعة الإسرائيلية العامة.

وذكرت نجمة داود الحمراء، على صفحتها الإلكترونية، أن طواقمها قدمت الإسعاف لـ 394 إسرائيليا منذ بدء العملية الإسرائيلية في غزة.