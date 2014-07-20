الشهر العقارى يعلن خلال أيام عن احتياجه لوظائف "قانونيين وإداريين"

كشف مصدر قضائى لـ"اليوم السابع"، أن مصلحة الشهر العقارى التابعة لوزارة العدل ستعلن فى خلال أيام فى الجريدة الرسمية عن حاجاتها لبعض الوظائف من القانونيين والإداريين والكتابيين لسد العجز بالمصلحة على مستوى كافة أنحاء المحافظات بالاعلان رقم 1 لسنة 2014.

وطالبت المصلحة، بأعضاء قانونيين من دفعات 2008 وما بعدها بشرط الحصول على تقدير جيد، ويفضل من حصل على درجات علمية أعلى كدبلومات أو ماجستير أو دكتوراه، بالإضافة إلى وظيفة كاتب بمؤهل دبلومات تجارة دفعة 2011 بنسبة 60% على الأقل.

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