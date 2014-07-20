أخبار عاجلة

فيديو.. سعد الدين الهلالي: هناك نصوص قرآنية تحرض على الإرهاب -
منفذ تفجير سان بطرسبيرج من "آسيا الوسطى" -
محافظة الدقهلية تبدأ إعادة ترسيم الحدود مع دمياط -
محامي «قاضي الحشيش»: الإعلام سبب حصول موكلي على حكم بالمؤيد -
محافظ دمياط يجتمع بأصحاب المقاهي لبحث قرار «إغلاقها» -
نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر -
مدرب حراس الإسماعيلي ينفي انتقاده للحكام -
البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. موضة
  5. سيدتي

إيما ستون متألقة بإطلالتين جميلتين في اليوم ذاته

Google+ Print
إيما ستون متألقة بإطلالتين جميلتين في اليوم ذاته إيما ستون متألقة بإطلالتين جميلتين في اليوم ذاته

السبت 19-07-2014 14:46

تألقت الممثلة الشابة إيما ستون Emma Stone بإطلالتين أنيقتين وناعمتين في مناسبتين مختلفتين في اليوم ذاته، حيث اختارت بدلة سوداء ناعمة بتفاصيل جميلة من الدانتيل لإطلالتها النهارية في أحد البرامج التلفزيونية، وأكملت اللوك بحذاء جميل بتصميم مميز من "Louboutin".

ولإطلالتها المسائية في افتتاح فيلم "Magic In The Moonlight" في نيويورك اختارت الممثلة المتألقة فستاناً جميلاً تميزه الطبعات الربيعية الجميلة ولونه الأنثوي المميز، وقد حمل فستانها توقيع "Dolce & Gabbana"، وأكملت إطلالتها بحذاء أنيق مطابق للون بشرتها من الدار الإيطالية ذاتها.

ما رأيك بإطلالات إيما ستون الأنيقة؟ وأيها تعبر عن ذوقك وستايلك الخاص؟

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي