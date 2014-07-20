إيما ستون متألقة بإطلالتين جميلتين في اليوم ذاته

تألقت الممثلة الشابة إيما ستون Emma Stone بإطلالتين أنيقتين وناعمتين في مناسبتين مختلفتين في اليوم ذاته، حيث اختارت بدلة سوداء ناعمة بتفاصيل جميلة من الدانتيل لإطلالتها النهارية في أحد البرامج التلفزيونية، وأكملت اللوك بحذاء جميل بتصميم مميز من "Louboutin".

ولإطلالتها المسائية في افتتاح فيلم "Magic In The Moonlight" في نيويورك اختارت الممثلة المتألقة فستاناً جميلاً تميزه الطبعات الربيعية الجميلة ولونه الأنثوي المميز، وقد حمل فستانها توقيع "Dolce & Gabbana"، وأكملت إطلالتها بحذاء أنيق مطابق للون بشرتها من الدار الإيطالية ذاتها.

ما رأيك بإطلالات إيما ستون الأنيقة؟ وأيها تعبر عن ذوقك وستايلك الخاص؟