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Street Style على طريقة عارضة الأزياء المتألقة ميراندا كير

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Street Style على طريقة عارضة الأزياء المتألقة ميراندا كير Street Style على طريقة عارضة الأزياء المتألقة ميراندا كير

الأحد 20-07-2014 14:41

عرفت عارضة الأزياء الأسترالية ميراندا كير Miranda Kerr بتألقها الدائم على منصات العروض وإطلالاتها الجذابة في شوارع نيويورك، حيث تطل من فترة لأخرى بلوك جذاب وتنسيق مبتكر حتى أصبحت هذه العارضة واحدة من أيقونات الموضة والجمال في العالم على الرغم من حياتها المليئة بالمشاغل.

فمع كونها عارضة أزياء معروفة والوجه الإعلاني للعديد من الماركات العالمية إلا أنها أم لطفل يبلغ الثالثة من العمر، وتحرص على الاختيارات العملية والأنيقة في الوقت ذاته، فتختار البنطلونات المريحة مع القمصان العصرية كما يظهر في الصور أعلاه، ولا تستغني ميراندا كير عن الجينز الأزرق الذي يرافقها في إطلالاتها اليومية الخفيفة.

كما تحرص من فترة لأخرى على اختيار فساتين الكوكتيل النهارية الخفيفة، فتظهر متألقة بفستان عصري وجذاب في تنسيق جميل يظهر أنوثتها وقوامها الرشيق، أما فيما يخص الإكسسوارات فلا تتخلى ميراندا عن الكعب العالي كونها من عارضات الأزياء المحترفات، وقد لاحظنا أن الحقائب ذات الحجم الكبير هي المفضلة لديها، إذ رافقتها في إطلالاتها على الدوام.

شاهدي معنا كيف تألقت ميراندا كير في إطلالاتها اليومية، وأخبرينا برأيك.

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سيدتي