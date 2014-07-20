اتحاد العمال: حادث الوادى الجديد لن يثنى الشعب عن بناء مؤسساته

أدان الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الحادث الإرهابى الذى استهدف جنود كمين الفرافرة بالوادى الجديد ونتج عنه استشهاد 23 جنديا مساء أمس، مطالبا بسرعة القصاص لهولاء الجنود خاصة مع تكرار مثل هذه الحوادث خلال الشهور الماضية.

وأضاف اتحاد العمال فى بيان له، اليوم، أن الحادت الارهابى لن يثنى الشعب المصرى وحكومته عن الخطوات التى يتخذها لبناء مؤسساته وتحقيق أماله وطموحاته نحو مستقبل أفضل لأبنائه، موضحا أن أمن مصر القومى هو مسئولية كل إنسان على أرض الوطن من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب ومن الشمال حتى الجنوب، وأن الشعب المصرى يقف جنبًا إلى جنب مع قواته المسلحة وشرطته الوطنية فى مواجهة الإرهاب.

وشدد الاتحاد العام على ضرورة أن يكون هناك تحقيقات جادة وفورية للكشف عن الجناة الذين يقفون وراء هذا الحادث وكافة الأحداث الإرهابية، للقصاص لروح الجنود المصريين الذين استشهدوا أثناء أدائهم الواجب الوطنى.

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