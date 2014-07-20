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"التموين": إنشاء مصنعين للعصائر والصلصة وآخر لتدوير القمامة بـ6أكتوبر

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أعلن الدكتور خالد حنفى، وزير والتجارة الداخلية، أنه سيتم إنشاء أسواق مفتوحة متخصصة للخضر والفاكهة فى كافة أنحاء الجمهورية، للبيع بأسعار مخفضة للمواطنين، وأنه سيتم شراء الخضر والفاكهة من المنتجين والموردين مباشرة، وذلك لتقليل الحلقات الوسيطة التى تزيد من تكلفة الخضر والفاكهة، وأيضاً خفض تكاليف النقل والمهدر من السلع، لافتاً إلى أن التجار أعربوا عن استعدادهم لإنشاء 3 مصانع بسوق 6 أكتوبر لإنتاج العصائر من الفاكهة ومصنع لإنتاج الصلصة من الطماطم، وذلك بدلاً من المهدر منها طوال العام سواء من الطماطم أو من الفاكهة والمصنع الثالث لتدوير القمامة.

وأضاف الوزير، خلال افتتاحه مخبز نصف آلى بمدينة 6 أكتوبر لإنتاج الخبز المدعم، بطاقة تصل إلى 40 ألف رغيف يومياً، وبلغت تكاليف إنشائه 800 ألف جنيه ساهمت الإيطالية بمبلغ نصف مليون جنيه، والباقى من اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، وأنه سيتم عقد اجتماع مع التجار خلال الأسبوع الجارى للاتفاق على تفاصيل إنشاء هذه المصانع، وأيضاً إقامة أسواق الخضر والفاكهة فى المحافظات.
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