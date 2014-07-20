وزير خارجية الصين يزور مصر أغسطس المقبل لبحث تعاون البلدين

يقوم وزير خارجية الصين يانج جيه تشى، بزيارة إلى مصر فى الفترة من الثانى حتى الرابع من أغسطس القادم، حيث سيلتقى مع الرئيس عبد الفتاح السيسى ووزير الخارجية سامح شكرى وعدد من المسئولين المصريين لبحث العلاقات الثنائية والأوضاع فى الشرق الأوسط والأزمة فى غزة والأوضاع فى العراق وليبيا وسوريا.

كما يقوم السفير "ووه سيكه" مبعوث الصين الخاص لقضية الشرق الأوسط بزيارة لمصر، حيث سيلتقى مع سامح شكرى وزير الخارجية لبحث الأوضاع فى غزة، كما يعقد السفير ووه سيكه مؤتمرا صحفيا فى سفارة الصين يوم الثلاثاء 22 يوليو.

ومن المنتظر، أن يتم أيضا خلال زيارة الوزير الصينى بحث تنفيذ مشروع إنشاء منطقة اقتصادية صينية فى شمال غرب خليج السويس، فضلا عن تعميق التعاون الثقافى واعتبار عام ٢٠١٦ عاما للثقافة المشتركة المصرية- الصينية بمناسبة الذكرى الستين لإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين ودعم التعاون فى المجالات الأمنية والعسكرية وفى مكافحة الإرهاب، فضلا عن التعاون فى قطاعات الأدوية وتنفيذ مشروع القطار فائق السرعة وتعزيز التبادل المجتمعى والثقافى.

جدير بالذكر أن حزمة المساعدات الإضافية التى أعلنتها كل من الصين واليابان تبلغ 150 مليون يوان من الصين ومبلغ 16 مليون دولار من اليابان لدعم التنمية فى مصر ودعم مشروعات فى مصر.

كما يتجاوز حجم التجارة بين مصر والصين 9.5 مليار دولار أمريكى بزيادة 8.4 بالمائة على أساس سنوى.

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