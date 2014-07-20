أخبار عاجلة

فيديو.. سعد الدين الهلالي: هناك نصوص قرآنية تحرض على الإرهاب -
منفذ تفجير سان بطرسبيرج من "آسيا الوسطى" -
محافظة الدقهلية تبدأ إعادة ترسيم الحدود مع دمياط -
محامي «قاضي الحشيش»: الإعلام سبب حصول موكلي على حكم بالمؤيد -
محافظ دمياط يجتمع بأصحاب المقاهي لبحث قرار «إغلاقها» -
نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر -
مدرب حراس الإسماعيلي ينفي انتقاده للحكام -
البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وزير خارجية الصين يزور مصر أغسطس المقبل لبحث تعاون البلدين

Google+ Print

يقوم وزير خارجية الصين يانج جيه تشى، بزيارة إلى فى الفترة من الثانى حتى الرابع من أغسطس القادم، حيث سيلتقى مع الرئيس عبد الفتاح السيسى ووزير الخارجية سامح شكرى وعدد من المسئولين المصريين لبحث العلاقات الثنائية والأوضاع فى الشرق الأوسط والأزمة فى غزة والأوضاع فى العراق وليبيا وسوريا.

كما يقوم السفير "ووه سيكه" مبعوث الصين الخاص لقضية الشرق الأوسط بزيارة لمصر، حيث سيلتقى مع سامح شكرى وزير الخارجية لبحث الأوضاع فى غزة، كما يعقد السفير ووه سيكه مؤتمرا صحفيا فى سفارة الصين يوم الثلاثاء 22 يوليو.

ومن المنتظر، أن يتم أيضا خلال زيارة الوزير الصينى بحث تنفيذ مشروع إنشاء منطقة اقتصادية صينية فى شمال غرب خليج السويس، فضلا عن تعميق التعاون الثقافى واعتبار عام ٢٠١٦ عاما للثقافة المشتركة المصرية- الصينية بمناسبة الذكرى الستين لإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين ودعم التعاون فى المجالات الأمنية والعسكرية وفى مكافحة الإرهاب، فضلا عن التعاون فى قطاعات الأدوية وتنفيذ مشروع القطار فائق السرعة وتعزيز التبادل المجتمعى والثقافى.

جدير بالذكر أن حزمة المساعدات الإضافية التى أعلنتها كل من الصين واليابان تبلغ 150 مليون يوان من الصين ومبلغ 16 مليون دولار من اليابان لدعم التنمية فى مصر ودعم مشروعات فى مصر.

كما يتجاوز حجم التجارة بين مصر والصين 9.5 مليار دولار أمريكى بزيادة 8.4 بالمائة على أساس سنوى.
>

nawnatega.gif
>G53cbbe0490ff9.jpg
stripnews2013.png

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر

نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر

سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري

سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري