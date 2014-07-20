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وزير التعليم يأمر بالتحقيق فى شكوى طلاب "الوراق الثانوية" بعد رسوبهم

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قال هانى كمال، المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم، إن الوزير الدكتور محمود أبو النصر، أمر بالتحقيق فى شكاوى طلاب الثانوية العامة بمدرسة الوراق نظام الخدمات، بعد أن أسفرت نتيجة الامتحانات عن رسوب جميع الطلاب، مشيراً إلى أن عددهم يتراوح ما بين 30 إلى 40 طالباً.

وأضاف هانى لـ"اليوم السابع"، أن الشكوى تم إرسالها إلى محمد سعد رئيس عام لامتحانات، تمهيداً لرفعها إلى إدارة الشئون القانونية بالوزارة.

جدير بالذكر، أن الطلاب نظموا وقفة احتجاجية أمام ديوان عام الوزارة تنديداً لما أسفرت عنه نتيجة الامتحانات.

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