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وزير الصحة: مستشفيات مصر استقبلت ٩ مصابين من غزة أمس

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أعلن الدكتور عادل عدوى وزير الصحة والسكان، أن إجمالى عدد المصابين الفلسطينيين من ضحايا العدوان على غزة، والذين تم استقبالهم الأمس السبت، عبر معبر رفح لعلاجهم بالمستشفيات المصرية بلغ 9 حالات، مشيراً إلى أن 5 حالات منهم تم نقلها إلى مستشفى العريش العام، وحالتان لمستشفى الهلال، وحالة واحدة لكلاً من مستشفى الزيتون التخصصى والمركز القومى للعيون بروض الفرج.

وأوضح وزير الصحة فى تصريحات له اليوم أن الإصابات تتراوح ما بين كسر بعظام الجمجمة وفقدان للعين اليسرى، وبتر أعلى الركبة اليسرى، وكسر بعظمتى الساق الأيمن والأيسر، وبتر أعلى الركبتين، ووجود أجسام غريبة بالعين اليمنى واليسرى، وتجمع دموى بالصدر، وكسر بعظام الساعد الأيمن، وكسر بعظام الجمجمة، وتجمع دموى أسفل الجمجمة.

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