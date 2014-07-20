"الزراعة" تحتفل بتدريب 16خبيرا من 11 دولة فى "الاستزراع السمكى"

احتفلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، اليوم الأحد، بانتهاء أعمال المقرر التدريبى فى مجال "تنمية المزارع السمكية"، فى إطار تفعيل اتفاقيات التعاون الدولى مع هيئة التعاون الدولى اليابانية (جايكا) والصندوق المصرى للتعاون الفنى مع أفريقيا بوزارة الخارجية، من خلال تدريب 16 من الفنيين والخبراء فى الاستزراع السمكى يمثلون 11 دولة من القارة الأفريقية، وهم (بنين، تنزانيا، جابون، جنوب السودان، سودان، غانا، كاميرون، كونغو، رواندا، مالاوى، زامبيا).

وتضمن التدريب عرضا لكافة مراحل إنتاج الاستزراع السمكى والمعاملات الخاصة بها من ناحية (التفريغ، الاستزراع، الرعاية، التربية، التغذية، الإرشاد السمكى، وسائل الحفاظ على البيئة السمكية، مقاومة الأمراض، تداول الأسماك وتصنيعها)، كما تم عرض اقتصاديات تلك الصناعة ووسائل الإرشاد لها ونظم التشريعات.

وكان البرنامج التدريبى قد تضمن الممارسة العملية للأخوة الأفارقة، وذلك من خلال النقاش والتدريب مع نظرائهم العاملين فى قطاع الثروة السمكية بكافة مناطق الإنتاج السمكى والتى شملت محافظات( الإسكندرية، البحيرة، كفرالشيخ، الشرقية، الفيوم، أسوان، دمياط).

كما شارك فى التدريب العملى كلا من المركز الدولى للأسماك والمعمل المركزى لبحوث الثروة السمكية بمنطقة العباسية بالشرقية، وهيئة تطوير وتنمية بحيرة السد العالى فى أسوان، ومعهد بحوث صحة الحيوان، ومصنع علف خاص بالأسماك، والمركز القومى لبحوث المياه لدراسة مقاومة ورد النيل، وكذلك الاستزراع السمكى فى المناطق الصحراوية ومناطق الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.

حضر الحفل، الدكتور مجدى مدكور المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية والمركز المصرى الدولى للزراعة، كما مثل الصندوق المصرى للتعاون الفنى مع أفريقيا السفير حازم فهمى الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، كما حضر هيديكى ماتسوناجا ممثل هيئة التعاون الدولى اليابانية بالقاهرة، بالإضافة إلى أعضاء أسرة المركز المصرى الدولى للزراعة برئاسة المهندس يحيى سيد مدير عام المركز المصرى الدولى للزراعة، وقد تم تسليم الشهادات للمتدربين فى نهاية الحفل مع أخذ بعض الصور التذكارية.

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