مؤتمر “القليوبية” يدين حادث الوادي الجديد الإرهابي

أدان اللواء محمود عبدالرحمن، أمين عام حزب المؤتمر بالقليوبية، الحادث الإرهابي الأليم، الذي شهدته منطقة الصحراء الغربية، بمدينة الفرافرة، قبيل انطلاق مدفع الإفطار أمس السبت، والذي راح ضحيته عدد من جنود مصر الأوفياء، كما نعى عبدالرحمن شهداء الحادث الإرهابي، واصفًا مرتكبي تلك العمليات بالمجرمين الذين لا علاقة لهم بالإنسانية أو الإسلام السمح، مؤكدًا أن مثل هذه العمليات لن تنال من الوطن ووحدة أبناءه، لكنها ستزيد من رفض المجتمع المصري كاملًا للجماعات الإرهابية والمتطرفة.

وفي نفس الإطار نعى الدكتور أحمد عامر، أمين الإعلام بالحزب، الشهداء ومن بينهم الرائد، محمد إمام مصطفى، ابن قرية أسنيت التابعة لمركز كفر شكر بالقليوبية، موضحًا أن الشهيد ورفاقه فخر للقليوبية، بأن يكونوا من أبنائها بعدما استشهدوا دفاعًا عن تراب الوطن.

من ناحية أخرى طالب عامر،الأجهزة الأمنية باليقظة وسرعة ضبط الجناه، وتقديمهم للمحاكمة العاجلة، ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه العمليات الإرهابية.