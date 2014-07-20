محافظ أسوان ينعى شهداء «مذبحة الوادى الجديد» ويؤكد : 4 من أبناء المحافظة

نعي اللواء مصطفي يسري، محافظ أسوان، شهداء الواجب الوطني من أبناء أسوان الذين استشهد منهم 4 مجندين في الهجوم الإرهابي الغاشم الذي استهدف الكمين الواقع بالكيلو 100 بطريق الفرافرة – الواحات البحرية بمحافظة الوادى الجديد وأودى بحياة 23 ضابطاً وجندياً من القوات المسلحة، وإصابة 4 آخرين.

وسيكون في استقبال جثامين الشهداء بالمطار المهندس محمد مصطفي، السكرتير العام بالمحافظة نيابة عن محافظ أسوان الذي يشارك حالياً في اجتماع برئاسة الجمهورية لبحث استصلاح 4 ملايين فدان.

وقال السكرتير العام إن الشهداء من أبناء المحافظة هم المجندين عبد الرازق أحمد محمد من نجع الشيخ موسي بدراو ، ومحمد عبد الدايم إبراهيم من قرية الرمادي قبلي بادفو ، وأيضاً خالد طارق مصطفي من قرية توشكي شرق بنصر النوبة ، بالإضافة إلي أحمد محمد مرعي من قرية سلوا بحري بكوم أمبو.

فيما قدم المحافظ خالص العزاء لأسر الشهداء داعياً الله أن يلهمهم الصبر والسلوان في أبناء مصر الأبرار الذي ضحوا بأرواحهم فداءاً للوطن ، سائلاً المولي عز وجل أن يلحقهم بالشهداء والصالحين وأن يسكنهم فسيح جناته ، لأنهم كانوا خير مثال للجسارة والبطولة في مواجهة غدر الإرهابيين الخائنين للوطن والذين يستهدفون زعزعة أمن واستقرار البلاد من خلال تلك الأفعال الإجرامية التى ترفضها الإنسانية والتي لن توقف مصر عن مسيرتها نحو تطهير البلاد من الإرهاب الغاشم والقضاء عليه، واستكمال بناء دولة مدنية حديثة.