القوات المسلحة تنعى شهداء «مذبحة الوادى الجديد» وتنشر أسماء 22 شهيدا

نعت القوات المسلحة شهداء حرس الحدود بكمين الفرافرة بالوادى الجديد، الذين استشهدوا أمس إثر تبادل إطلاق النيران مع عناصر إرهابية.

وقال العقيد محمد سمير، المتحدث الرسمى باسم القوات المسلحة «نعت القوات المسلحة قادة وضباط وصف وجنود أبنائها الأبرار شهداء رجال حرس الحدود الذين إستبسلوا في الدفاع عن وطنهم بكل شجاعة أمام العناصر الإرهابية ضاربين المثل في البطولة والفداء والتضحية من أجل وطنهم».

وأضاف المتحدث العسكرى عبر صفحته الرسمية بموقع «فيس بوك»: «كانت إحدى نقاط حرس الحدود قد تصدت لهجوم عدد من العناصر الإرهابية بالقرب من واحة الفرافرة حيث تم تبادل إطلاق النيران مع تلك العناصر مما أدى لإنفجار مخزن للذخيرة على إثر إستهدافه بقذائف آر بى جى نتج عنه إستشهاد ضابطين وضابط صف و19 جندى وإصابة أربعة آخرين فضلاً عن مقتل عدد من العناصر الإرهابية وضبط سيارتان مفخختان معدتان للتفجير أمكن إبطال مفعولهما وعثر بداخلهما على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر ».

وتابع المتحدث العسكرى: أن الحادث قد أسفر عن إستشهاد كلاً من:

1 – النقيب الشهيد / محمد درويش يونس الحمزاوى من مواليد محافظة الإسكندرية عام 1986 متزوج وله طفلان.

2 – الملازم أول شهيد / محمد إمام مصطفى محمد عبد القادر من مواليد محافظة القليوبية عام 1989 متزوج وله طفل.

3 – المساعد أول شهيد / أشرف كامل الهادى عجاج من مواليد مركز بنها محافظة القليوبية عام 1971 متزوج وله ثلاث أبناء.

4 – المجند شهيد / محمد مجدى سيد محمد الجمل من مواليد شبرا الخيمة أول بمحافظة القليوبية.

5 – المجند شهيد / عبد الرازق أحمد محمد على عثمان من مواليد مركز دراو بمحافظة أسوان.

6 – المجند شهيد / بطرس صابر عيسى بطرس من مواليد مركز العسيرات بمحافظة سوهاج.

7 – المجند شهيد / خالد طارق مصطفى أحمد من مواليد توشكى شرق بمحافظة أسوان.

8 – المجند شهيد / أندرو ألبير نادر إسحق من مواليد ش المخبز الآلى بمحافظة قنا.

9 – المجند شهيد / مصطفى شوقى فهيم بيومى عبد ربه من مواليد مركز كفر شكر بمحافظة القليوبية.

10- المجند شهيد / محمود راغب عبد الوهاب فرج من مواليد مركز طوخ بمحافظة القليوبية.

11- المجند شهيد / محمد مصطفى جودة عفيفى سالم من مواليد مركز طوخ بمحافظة القليوبية.

12- المجند شهيد / إسلام عبد المنعم بدر محمود من مواليد قسم أسيوط أول بمحافظة أسيوط.

13- المجند شهيد / إسماعيل حامد ثابت محمد من مواليد مركز ملوى بمحافظة المنيا .

14- المجند شهيد / محمد عبد الدايم إبراهيم ضوى من مواليد مركز إدفو بمحافظة أسوان.

15- المجند شهيد / محمود سلامة محمود عبد العال من مواليد مركز نقادة بمحافظة قنا.

16- المجند شهيد / أحمد عبد الحميد هاشم خليل من مواليد مركز ساقلته بمحافظة سوهاج.

17- المجند شهيد / عدنان خلاف خليفة عبد ربه من مواليد مركز أبنوب بمحافظة أسيوط.

18- المجند شهيد / أحمد محمد عبد الحميد يوسف من مواليد مركز طما بمحافظة سوهاج.

19- المجند شهيد / محمد عبد النعيم فهيم عبد المطلب من مواليد مركز أولاد طوق شرق بمحافظة سوهاج.

20- المجند شهيد / إلهامى عياد حبيب رزق من مواليد مركز البدارى بمحافظة أسيوط.

21- المجند شهيد / أحمد محمد مرعى إبراهيم من مواليد مركز كوم أومبو بمحافظة أسوان.

22- المجند طبيب شهيد / مينا رسمى شاكر رشيد من مواليد مركز طهطا بمحافظة سوهاج.

ومن المقرر أن تقيم القوات المسلحة جنازة عسكرية لتكريم أبنائها الشهداء قبل نقلهم إلى مثواهم الأخير.