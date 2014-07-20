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أمن السويس يضبط تشكيل عصابي متخصص بسرقة المواد البترولية

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أمن السويس يضبط تشكيل عصابي متخصص بسرقة المواد البترولية أمن السويس يضبط تشكيل عصابي متخصص بسرقة المواد البترولية

خليل حرب مدير أمن السويس

قال اللواء خليل حرب مدير أمن السويس، نجاح قوات الأمن من ضبط تشكيل عصابي متخصص فى بسرقة مواد بترولية خام بمنطقة وادي حجول وبحوزتهم 3 قنابل يدوية.

وكان تلقي الرئد أحمد عبد الفتاح رئيس مباحث قسم شرطة عتاقة، معلومات تفيد بقيام عدد من الأشخاص بينهم أعراب بتكوين تشكيل عصابي وقيام بسرقة خط للمواد البترولية الخام بمنطقة وادى حجول على طريق السويس القاهرة دخل الجبل بـ 5 كيلو .

وعلى الفور، خرجت قوة من الأفراد والقوات والضباط إلى المكان المحدد بعد علم أن هناك سيارتان تقوم بسرقة الخط ، وفور وصول القوات دارت أشتباكات قوية بالاسلحة النارية بين القوات والمهربين انتهت على تمكن القوات من ضبط سي3 متهمين من بينهم متهم بالمؤبد، والاثنين الاخرين عليهم أحكام واجبة النفاذ، كما تم ضبط بحوزتهما 3 قنابل.

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