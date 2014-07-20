وزير التموين: طرح أسواق مفتوحة للخضر والفاكهة للبيع بأسعار مخفضة للمواطنين

أعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه سيتم إنشاء أسواق مفتوحة متخصصة للخضر والفاكهة في كافة أنحاء الجمهورية للبيع بأسعار مخفضة للمواطنين حيث سيتم شراء الخضر والفاكهة من المنتجين والموردين مباشرة لتقليل الحلقات الوسيطة التي تزيد من تكلفة الخضر والفاكهة وخفض تكاليف النقل والمهدر من السلع.

جاء ذلك خلال افتتاحه مخبزا نصف آلى بمدينة 6 أكتوبر لإنتاج الخبز المدعم بطاقه تصل إلى 40 ألف رغيف يوميا بتكلفة بلغت 800 ألف جنيه، ساهمت الحكومة الإيطالية بمبلغ نصف مليون جنيه والباقي من اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، بحضور اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك.

وقال حنفي إنه سيتم إضافة المواليد الجدد الذين تم تسجيلهم إلي البطاقات قريبا، فور الحصول علي اعتمادات من وزارة المالية .. لافتا إلى استمرار عملية إضافة المواليد حتى نهاية العام .. متوقعا حدوث انفراجة كبيرة في توريد السلع التموينية للبطاقات خلال الأيام القليلة المقبلة .. مشيرا إلي أن هناك مناطق بالقاهرة والإسكندرية حصلت علي حصصهم كاملة.

من جانبهم، أعرب التجار عن استعدادهم لإنشاء 3 مصانع بسوق 6 أكتوبر الأول لإنتاج العصائر من الفاكهة والثاني لإنتاج الصلصة من الطماطم بدلا من المهدر منها طوال العام سواء من الطماطم أو من الفاكهة والمصنع الثالث لتدوير القمامة.

وعرضوا على الوزير المساهمة في إنشاء تلك المصانع بالشراكة مع الحكومة أو التخصيص للقطاع الخاص من خلال مناقصه، مؤكدين أن الحكومة نجحت مؤخرا في ضبط منظومة تداول الخضر والسلع خلال الفترة الأخيرة.

وقد اتفق الدكتور خالد حنفى وزير التموين مع التجار على عقد اجتماع معهم خلال هذا الأسبوع للاتفاق على تفاصيل إنشاء هذه المصانع وإقامة أسواق الخضر والفاكهة في المحافظات.

من جانبه، قال اللواء أحمد هاني رئيس جهاز سوق 6 أكتوبر، إن الجهاز لديه خطة لاستغلال المساحة المذكورة بإنشاء مصانع جديدة ولكن مديونيات السوق المتراكمة لدي بنك التعمير نظير إنشاء السوق عام 1993 على مساحه 135 فدانا بتكلفه 296 مليون جنيه إلا أننا لم نستطع السداد من وقتها لتصل المديونية إلي 709 ملايين جنيه حتى العام الجاري بسبب الفوائد على المبلغ الأساسي.

وقام وزير التموين بافتتاح منفذ لمجمع استهلاكي في سوق 6 أكتوبر لبيع السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مدعمة وتفقد الخضر والفاكهة بالسوق والتقى بعدد من التجار الذين أبدوا مساندتهم لكل قرارات الحكومة خلال الفترة الحالية والقادمة.

أ ش أ