بالصور.. الطلاب يشتكون سوء توزيع درجات اللغة الانجليزية بالثانوية العامة

أشار بعض الطلاب و الطالبات ببعض من الطلبة و الطالبات المتظاهرين اليوم أمام وزارة التربية و التعليم، إلى سوء إدارة المنظومة التعليمية للمرحلة الثانوية.

و أوضحت مارينا نصر، أحدي الطالبات، في تصريحات خاصة لوكالة “ONA” للأنباء أنه تم ظلمهم في توزيع درجات مادة اللغة الأنجليزية في امتحان الثانوية العامة حيث أشارت أن وزير التربية و التعليم محمود أبو النصر أكد على مراعاة توزيع الدرجات وذلك لصعوبة الامتحان.

و تسائلت ليلي عبد النمنجي الحاصلة على 5 درجات من 50 في امتحان اللغة الأنجليزية لشهادة الثانوية العامة أين درجات الوزير.

> المراسل: احمد سامح