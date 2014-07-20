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بالصور.. الطلاب يشتكون سوء توزيع درجات اللغة الانجليزية بالثانوية العامة

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بالصور.. الطلاب يشتكون سوء توزيع درجات اللغة الانجليزية بالثانوية العامة بالصور.. الطلاب يشتكون سوء توزيع درجات اللغة الانجليزية بالثانوية العامة

أشار بعض الطلاب و الطالبات ببعض من الطلبة و الطالبات المتظاهرين اليوم أمام وزارة التربية و التعليم، إلى سوء إدارة المنظومة التعليمية للمرحلة الثانوية.

و أوضحت مارينا نصر، أحدي الطالبات، في تصريحات خاصة لوكالة “ONA” للأنباء أنه تم ظلمهم في توزيع درجات مادة اللغة الأنجليزية في امتحان الثانوية العامة حيث أشارت أن وزير التربية و التعليم محمود أبو النصر أكد على مراعاة توزيع الدرجات وذلك لصعوبة الامتحان.

و تسائلت ليلي عبد النمنجي الحاصلة على 5 درجات من 50 في امتحان اللغة الأنجليزية لشهادة الثانوية العامة أين درجات الوزير.
> المراسل: احمد سامح

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