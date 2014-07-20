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تفجيرات الفرافرة تهبط بمؤشرات البورصة جماعياً بنهاية جلسة تداول اليوم

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تفجيرات الفرافرة تهبط بمؤشرات البورصة جماعياً بنهاية جلسة تداول اليوم تفجيرات الفرافرة تهبط بمؤشرات البورصة جماعياً بنهاية جلسة تداول اليوم

البورصة المصرية

أغلقت جلسة تداول البورصة المصرية على تراجع جماعي لمؤشراتها، بضغط من مبيعات المستثمرين المصريين، عقب حادثي أمس على حدود رفح وبواحة الفرافرة والتي راح ضحيتها 22 فرداً من القوات المسلحة، ليفقد رأسمال البورصة السوقي مليارين و300 مليون جنيه، 491 مليار و998 مليون.

تم تنفيذ 87 مليونا و72 ألف سهم، بقيمة تداول إجمالية 346 مليونا و902 ألف جنيه، من خلال تنفيذ 14 ألفا و63 صفقة، تمت على أسهم 162 شركة، صعد منها 29، بينما تراجعت 109 شركة.

تراجع مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 بنسبة 0.72%، بمقدار 62 نقطة، ليسجل 8,575.40 نقطة.

كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.66%، بمقدار 4 نقاط، ليسجل 611.11 نقطة.

تراجع أيضاً مؤشر EGX100 الأوسع نطاقاً بنسبة 0.67%، بمقدار 7 نقاط، ليسجل 1,082.27 نقطة.

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