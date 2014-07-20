تيم ألكسندر يتعرّض لأزمة قلبية ويحتاج لعملية جراحية

تعرّض نجم فرقة Primus لاعب الدرامز Tim Alexander لأزمة قلبية طارئة، أُدخل على إثرها إلى المشتسفى، وسيخضع خلال الأيام القليلة القادمة لعملية قلب مفتوح.

وكشف أحد أعضاء فرقة Puscifer أن Alexander البالغ من العمر 49 عاماً، سيجري له الأطبّاء العملية الجراحية نهار الإثنين أو الثلاثاء كحد أقصى.

وقد أعرب العديد من أصدقاء Tim في الوسط الفني وخارجه عن خوفهم من العارض الصحي الذي تعرض له ومن العملية التي سيخضع لها، كما طلبوا من جميع محبيه ومتتبعيه الدعاء له بالشفاء العاجل.

Tim Alexander إنضم لفرقة Primus عام 1998، ثم إنفصل عنها في الـ 1996، وعاد إليها سنة 2003. وبعد 6 سنوات أي في الـ 2009 أعلن Tim إنسحابه من الفرقة ليعود إليها للمرة الثالثة العام الماضي.

Alexander شارك في 7 ألبومات غنائية لـ Primus وأبرزها كان Sailing the Seas of Cheese.

إلى جانب Primus التي تضم Les Claypool و Larry LaLonde، شارك Tim في عزف 3 ألبومات لفرقة Puscifer، كما عمل مع A Perfect Circle لفترة قصيرة.

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