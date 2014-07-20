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حب وقبلات حارة بين الأمير هاري وملكة جمال إدنبرة

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الأحد 20-07-2014 13:48

يبدو أن الأمير Harry تخطّى أزمة إنفصاله عن حبيبته السابقة Cressida Bonas، ويعيش حالياً علاقة عاطفية جديدة مع ملكة جمال إدنبرة السابقة Camilla Thurlow.

وقد كشفت بعض المصادر المؤكدة أن الأمير البالغ من العمر 29 عاماً، شوهد مع Thurlow البالغة من العمر 25 عاماً، داخل ملهى Tonteria الليلي الذي يملكه صديق Harry المقرّب Guy Pelly، ويتردد إليه بشكل دائم جميع أفراد العائلات الملكية.

وأكد المصدر نفسه لصحيفة الـ Sun البريطانية أن الأمير و Camilla تبادلا القبل الحميمة أكثر من مرّة أمام الجميع، كما بدا عليهما الإنسجام والرومنسية، إلا أن علاقتهما غير جدية بل هي مجرّد تسلية وتمضية وقت، ومن المرجّح أن لا يلتقيا مجدداً بسبب مشاغلهما الكثيرة.

Camilla Thurlow تعمل في منظمة HALO Trust الخيرية التي تعنى بإزالة أنقاض ومخلفّات الحروب، وهي الجمعية نفسها التي كانت قد إنضمت إليها الأميرة الراحلة Diana في العام 1977.

يشار إلى أن الأمير Harry الذي تشارك مع أطفال البرازيل مأساة فقدان والدته مؤخراً، إنفصل عن Cressida Bonas منذ شهرين فقط بعد علاقة حب إستمرت سنتين، ورجحّت العديد من التقارير أن تكون دوقة كامبريدج Kate Middleton السبب الأساسي وراء إنفصالهما.

الأمير هاري عامل كهرباء يرقص على أنغام "Gangnam-style"

 

 

 

 

 

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