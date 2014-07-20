Selfie - جيميس رودريجيز في طريقه إلى مدريد؟

نشر أحد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة Selfie يظهر فيها جيمس رودريجيز لاعب موناكو ومنتخب كولومبيا، معلقا عليها بأن اللاعب على متن طائرة متجهة إلى مدريد.

وأكدت تقارير من العاصمة الإسبانية أن ريال مدريد كثف مفاوضاته مع موناكو من أجل الظفر بهداف كأس العالم 2014.

وأشارت التقارير أن مدريد عرض على موناكو صفقة تقدر بـ60 مليون يورو إلا أن الفريق الفرنسي متمسك بـ70 مليون من أجل بيع اللاعب.

وكتب صاحب الصورة تعليقا مصاحبا للصورة التي نشرها مع رودريجيز قائلًا: " لقد التقيت للتو برودريجيز في المطار، أنه على متن رحلتي المتجهة إلى مدريد".

ويسعى الملكي مدريد لتعزيز صفوفه بالتعاقد مع هداف المونديال رودريجيز بعد إبرام التعاقد مع توني كروس لاعب وسط منتخب ألمانيا وبايرن ميونخ.

وكانت تقارير أكدتها صحيفة ماركا في وقت سابق أن إدارة مدريد قامت بالفعل بشراء منزل جديد لجيمس في العاصمة مدريد، تقارير تؤكد اقتراب نجم كولومبيا من الانضمام إلى الملكي مدريد.

قرب التعاقد مع رودريجيز يؤكد من جانب أخر قرب رحيل الأرجنتيني أنخل دي ماريا عن صفوف مدريد متجها إلى نادي العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان.