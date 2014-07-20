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تقارير: تشيلسي يعرض 20 مليون جنيه إسترليني لضم ميراندا

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تقارير: تشيلسي يعرض 20 مليون جنيه إسترليني لضم ميراندا تقارير: تشيلسي يعرض 20 مليون جنيه إسترليني لضم ميراندا

إفي - كشفت تقارير إخبارية اليوم أن تشيلسي الإنجليزي عرض 20 مليون جنيه استرليني لضم جواو ميراندا، لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني.

وأشارت صحيفة "آس" الإسبانية إلى أن النادي الإنجليزي يسعى للاستعانة بخدمات اللاعب، رغم أن المدير الفني للبلوز، جوزيه مورينيو أكد أن ناديه لا يعتزم اجراء مزيد من الصفقات.

وأوضح المصدر أن أتلتيكو مدريد أخطر اللاعب بوضوح أنه لن يرحل الا اذا دفع ناديه الجديد قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في تعاقد اللاعب، الذي يبلغ من العمر 29 عاما.

وأضاف أن النادي لا يفكر حاليا في ابرام صفقة يحقق من ورائها ربحا، وانما يولي اهتماما كبيرا بالجانب الرياضي، مشيرا إلى أن ميراندا لاعب أساسي بالنسبة للمدير الفني للروخيبلانكوس، دييجو سيميوني.

وأكد المصدر أن تشيلسي قد ينتفع من الصداقة التي تجمع ميراندا بزميليه السابقين في أتلتيكو دييجو كوستا وفيليبي لويس، واللذين انتقلا إلى صفوف النادي الإنجليزي.

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