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“المصرية لحقوق الإنسان” تطالب بوضع استراتيجية أمنية لمواجهة العمليات الإرهابية

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“المصرية لحقوق الإنسان” تطالب بوضع استراتيجية أمنية لمواجهة العمليات الإرهابية “المصرية لحقوق الإنسان” تطالب بوضع استراتيجية أمنية لمواجهة العمليات الإرهابية

المنظمة المصرية لحقوق الانسان

أدانت المنظمة المصرية لحقوق الانسان الحادث الارهابي الذي قوات حرس الحدود بكمين الفرافرة أمس السبت، مطالبة بسرعة ملاحقة المجرمين وتقديمهم للعدالة واتخاذ الإجراءات التي تحول دون وقوع مثل هذه العمليات الإرهابية.

كما طالبت المنظمة، فى بيان، الاحد، بتشديد الرقابة على الأكمنة الحدودية بالمحافظات، وتعزيز الخدمات والأفراد والتمركزات بجميع الأمكنة على الطرق الأخرى لفرد السيطرة الأمنية.

من ناحية أخرى، أعربت المنظمة عن إدانتها لاستهداف عناصر إرهابية خط الغاز المصري إلى الأردن بمنطقة القريعة، جنوب شرق مدينة العريش، بشمال سيناء، عن طريق عبوة ناسفة محلية الصنع.

ومن جانبه أكد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة، أن التفجيرات الارهابية التي وقعت بمحافظة الوادي الجديد لم تراع حرمة الشهر الكريم إضافة انها تنتهك اسمى حقوق الإنسان الأساسية إلا وهو حقه في الحياة والحرية والأمان الشخصي، مؤكدًا أن عازمة وماضية على اجتثاث جذور الارهاب والقضاء على هذه الفئة الضالة التي تحاول العبث بمقدرات هذا الوطن،مطالباً بضرورة وضع إستراتجية أمنية جديدة لتأمين جميع حدود الدولة المصرية.

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