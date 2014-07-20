حماس: التوافق على تهدئة انسانية في “حى الشجاعية” لمدة ساعتين لإخلاء الشهداء والجرحىِ

أكدت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” أنه تم الإتفاق على تهدئة انسانية لمدة ساعتين بواسطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر لإخلاء ضحايا مجزرة “حى الشجاعية” شرق مدينة غزة.

وقال الناطق بإسم الحركة سامي أبو زهرى فى تصريح صحفى له اليوم “تم التوافق على تهدئة انسانية بواسطة الصليب الأحمر لمدة ساعتين فى حى الشجاعية لإخلاء الشهداء والجرحى ..والتى تبدأ من الساعة الواحدة والنصف من ظهر اليوم” .

وكان الجيش الاحتلال الاسرائيلي ارتكب مجزرة بحق المدنيين بحي الشجاعية فجر اليوم عندما قصفت المدفعية منازل المواطنين بشكل عشوائى مما أسفر عن استشهاد نحو 50 فلسطينيا وإصابة أكثر من 200 اخرين وذلك وفقا لمصادر طبية فلسطينية.

أ ش أ