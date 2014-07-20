​بالصور.. تجمهر العشرات من بقالى التموين احتجاجاً على خفض السلع التموينية بقنا

تجمهر العشرات من بقالى التموين، اليوم الأحد، أمام ديوان عام المحافظة، إحتجاجاً على خفض كميات السلع الغذائية الواردة من قبل وزارة التموين، مطالبين بتدخل وزير التموين لصرف الكميات المخصصة لهم دون نقص.

وأشار المحتجون إلى أنهم فوجئوا بقيام مسئولى التموين بقنا عند تسليمهم الحصص التموينية المخصصة لهم والتى تضم الأرز والزيت والمكرونة والشاى والسكر أنها ناقصة وتم تخفيض الكميات نتيجة وجود عجز فى الكميات بوزارة التموين مشيرين إلى أنهم قرروا بالأمتناع عن أستلام الحصص من السلع الغذائية هذا الشهر لحين توفير جميع الكميات المخصصة لهم دون نقص حتى لا يتسبب أستلام الكميات المخفضة فى نشوب مشاجرات بينهم وبين المواطنين بسبب نقص الكميات مطالبين وزير التموين بالتدخل وحل المشكلة وطرح الكميات بكامل طاقتها لتوزيعها على مستحقيها من المواطنين.