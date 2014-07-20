“الاجتماعي للتنمية”: 38 مليون مناقصات حكومية فازت بها المشروعات الصغيرة

أعلن الصندوق الاجتماعي للتنمية التابع لوزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، عن فوز عددا من عملاء الصندوق بالعديد من المناقصات، والتي بلغت قيمتها حوالي 38 مليون جنيه وذلك من خلال العديد من الجهات الحكومية.

وأكد الصندوق الاجتماعي للتنمية فى بيان له اليوم اهتمامه بتفعيل قانون 141 لسنة 2004 الخاص بتنمية المنشآت الصغيرة والذي ينص على تخصيص نسبة لا تقل عن 10% من المشتريات الحكومية للمشروعات الصغيرة.

وأشار إلى أنه يتم التنسيق والتعاون مع كافة الوزارات والهيئات الحكومية بهدف دعم المشروعات الصغيرة تسويقيا و فتح منافذ متعددة لها من خلال المشتريات والمناقصات الحكومية كقناة تسويقية دائمة ومؤثرة في تحقيق نمو اقتصادي ولتعزيز فرص التوريد المحلى حيث أن المشتريات الحكومية أداة فاعلة في النهوض بالقدرة التنافسية للمنشآت الصغيرة كما تساعدها على تنوع أنشطتها.

ولفت إلى أنه تم تسجيل 23 ألف مشروع متميز من المشروعات الممولة من خلاله بسجل صغار الموردين بمختلف الوزارات والهيئات الحكومية من خلال شبكة المكاتب الإقليمية، كما يقوم الصندوق بمتابعة المناقصات المطروحة بمختلف الجهات بهدف إعلام عملاء الصندوق على نطاق جميع المحافظات.

وأكد الصندوق أن دوره لن يقتصر على مرحلة التسجيل فقط وإنما سيقوم بمساندة العملاء في إعداد المظروف الفني والمالي تمهيدا لتقدمهم ومشاركتهم بتلك المناقصات، هذا بالإضافة إلى متابعة عملائه من الحاصلين على فرص التوريد للجهات الحكومية المختلفة.

أ ش أ