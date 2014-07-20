أخبار عاجلة

فيديو.. سعد الدين الهلالي: هناك نصوص قرآنية تحرض على الإرهاب -
منفذ تفجير سان بطرسبيرج من "آسيا الوسطى" -
محافظة الدقهلية تبدأ إعادة ترسيم الحدود مع دمياط -
محامي «قاضي الحشيش»: الإعلام سبب حصول موكلي على حكم بالمؤيد -
محافظ دمياط يجتمع بأصحاب المقاهي لبحث قرار «إغلاقها» -
نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر -
مدرب حراس الإسماعيلي ينفي انتقاده للحكام -
البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

حزب الكرامة يعلن بعد غد الثلاثاء عن مولد تحالف سياسي جديد

Google+ Print
حزب الكرامة يعلن بعد غد الثلاثاء عن مولد تحالف سياسي جديد حزب الكرامة يعلن بعد غد الثلاثاء عن مولد تحالف سياسي جديد

حزب الكرامة

يعلن حزب الكرامة ، بعد غد الثلاثاء ، عن مولد تحالف سياسي جديد بشكل رسمي يضم ” أحزاب التحالف الشعبي والكرامة والدستور والعدل، إضافة إلى التيار الشعبي “، حيث تتأهب القوى الوطنية والأحزاب السياسية التي تشكل تحالف التيار المدني الديمقراطي خلال اجتماعها بمقر حزب الكرامة لإصدار وثيقة مبادئ عن تحالفها الجديد.

يأتي هذا في الوقت الذي يواجه تحالف العدالة الاجتماعية تباينا واختلافا في الرؤيا بين أعضائه.

وأكد مصدر حزبي- في تصريح له اليوم، أن بعض الأعضاء المنشقين سينضمون للتحالف “25/30″ على وثيقة والمرتقب الإعلان عن تدشينه فى وقت لاحق بحضور عدد كبير من قيادات الأحزاب المدنية، سيتناول المشاورات العادية حول إمكانية تدشين تحالف مدنى واسع يضم كافة الأحزاب المدنية المتوافقة على نفس المبادئ والشعارات والأهداف، وسيضم التحالف عددا من الشخصيات العامة والمستقلين في مقدمتهم الدكتور محمد غنيم وعبدالحكيم جمال عبدالناصر وأحمد دراج المنشق عن تحالف العدالة الاجتماعية ومصطفي الجندي وعبدالحليم قنديل.

وفي نفس السياق بحث التحالف خلال اجتماعه الليلة الماضية مصادر التمويل واختيار المرشحين للانتخابات القادمة واختيار الشعار الدعائي للتحالف ، علي ان يتم عقد اجتماع اخر بعد غد الثلاثاء لاختيار اعضاء الجمعية العمومية.

وأكد الدكتور جمال زهران منسق عام تحالف العدالة الاجتماعية أن عدد المشاركين في التحالف وصل إلى 25 حركة وحزبا وتكتلا سياسيا ونحن بصدد إجراء مشاورات مع العديد من الرموز الوطنية والرموز الثورية لانضمامهم للتحالف.

وعلى صعيد متصل نجح تحالف الأمة المصرية بقيادة عمرو موسي رئيس لجنة الخمسين فى وضع معايير الترشيح على التحالف سواء في القائمة او الفردي وتشمل ان تكون الاولوية للنواب السابقين من احزاب التحالف بعيدا عن نواب الحزب الوطني طالما مازالوا يحتفظون بشعبيتهم ودعم احزابهم.

بينما أكد شهاب وجيه المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار، أن الحزب يواصل مشاوراته لضم شخصيات وطنية للترشح للانتخابات البرلمانية القادمة على قائمة الحزب سواء فى المقاعد الفردى أو القائمة، وأنه لا يزال القرار المستقر عليه الحزب حتى الآن هو خوض الانتخابات منفردا.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر

نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر

سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري

سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري