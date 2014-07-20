حزب الكرامة يعلن بعد غد الثلاثاء عن مولد تحالف سياسي جديد

يعلن حزب الكرامة ، بعد غد الثلاثاء ، عن مولد تحالف سياسي جديد بشكل رسمي يضم ” أحزاب التحالف الشعبي والكرامة والدستور والعدل، إضافة إلى التيار الشعبي “، حيث تتأهب القوى الوطنية والأحزاب السياسية التي تشكل تحالف التيار المدني الديمقراطي خلال اجتماعها بمقر حزب الكرامة لإصدار وثيقة مبادئ عن تحالفها الجديد.

يأتي هذا في الوقت الذي يواجه تحالف العدالة الاجتماعية تباينا واختلافا في الرؤيا بين أعضائه.

وأكد مصدر حزبي- في تصريح له اليوم، أن بعض الأعضاء المنشقين سينضمون للتحالف “25/30″ على وثيقة مصر والمرتقب الإعلان عن تدشينه فى وقت لاحق بحضور عدد كبير من قيادات الأحزاب المدنية، سيتناول المشاورات العادية حول إمكانية تدشين تحالف مدنى واسع يضم كافة الأحزاب المدنية المتوافقة على نفس المبادئ والشعارات والأهداف، وسيضم التحالف عددا من الشخصيات العامة والمستقلين في مقدمتهم الدكتور محمد غنيم وعبدالحكيم جمال عبدالناصر وأحمد دراج المنشق عن تحالف العدالة الاجتماعية ومصطفي الجندي وعبدالحليم قنديل.

وفي نفس السياق بحث التحالف خلال اجتماعه الليلة الماضية مصادر التمويل واختيار المرشحين للانتخابات القادمة واختيار الشعار الدعائي للتحالف ، علي ان يتم عقد اجتماع اخر بعد غد الثلاثاء لاختيار اعضاء الجمعية العمومية.

وأكد الدكتور جمال زهران منسق عام تحالف العدالة الاجتماعية أن عدد المشاركين في التحالف وصل إلى 25 حركة وحزبا وتكتلا سياسيا ونحن بصدد إجراء مشاورات مع العديد من الرموز الوطنية والرموز الثورية لانضمامهم للتحالف.

وعلى صعيد متصل نجح تحالف الأمة المصرية بقيادة عمرو موسي رئيس لجنة الخمسين فى وضع معايير الترشيح على التحالف سواء في القائمة او الفردي وتشمل ان تكون الاولوية للنواب السابقين من احزاب التحالف بعيدا عن نواب الحزب الوطني طالما مازالوا يحتفظون بشعبيتهم ودعم احزابهم.

بينما أكد شهاب وجيه المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار، أن الحزب يواصل مشاوراته لضم شخصيات وطنية للترشح للانتخابات البرلمانية القادمة على قائمة الحزب سواء فى المقاعد الفردى أو القائمة، وأنه لا يزال القرار المستقر عليه الحزب حتى الآن هو خوض الانتخابات منفردا.

أ ش أ