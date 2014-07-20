أمين عام الجامعة العربية يدين مقتل 14 جندياً تونسياً في حادث إرهابي

بعث الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي خطابا إلى وزير الشئون الخارجية التونسي المنجي حامدي تقدم فيها إلى الشعب التونسي بخالص العزاء والمواساة في استشهاد 14 جندياً تونسياً إثر الهجوم الإرهابي الذي استهدف أحد مواقع الجيش التونسي في منطقة جبل الشعانبي.

وأكد الأمين العام في بيان صحفي أصدره اليوم الأحد على إدانة جامعة الدول العربية لهذا العمل الإجرامي الذي يحاول النيل من أمن الجمهورية التونسية واستقرارها، كما أكد على وقوف الجامعة إلى جانب تونس في مواجهة ما تتعرض له من أعمال إرهابية مشينة، داعياً الله تعالى أن يحفظ تونس من كل شر أو مكروه، وأن يتغمد شهداء الجيش التونسي بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يتمم الشفاء العاجل لجرحى ومصابي هذا الحادث الأليم.

أ ش أ