سفير مصر بتونس: شروط لمغادرة المصريين القادمين من ليبيا إلى مصر عبر تونس

صرح السفير أيمن مشرفة سفير جمهورية مصر العربية بتونس بان السلطات التونسية تسمح للمصريين الوافدين من ليبيا والراغبين في العودة الى مصر عبر أراضيها ، لقضاء الإجازات الصيفية والعيد، وذلك بصفة استثنائية وبشروط.

وأوضح السفير مشرفة – في تصريح خاص لوكالة انباء الشرق الاوسط اليوم الاحد- أن توافد بعض المصريين القادمين من ليبيا على منفذ راس جدير الواقع مع الحدود التونسية الليبية ياتي نظرا لإغلاق مطار طرابلس والظروف التي تمر بها ليبيا حاليا.

وقال مشرفة إن السفارة قد قامت بالاتصال بالسلطات التونسية لتسهيل عبور هؤلاء الوافدين من ليبيا ، مضيفا انه على الرغم من تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل حيث انه لا يسمح لرعايا البلدين بالدخول الا بتاشيرة مسبقة، الا ان دولة تونس قد وافقت على تقديم تسهيلات للمصريين .

واضاف السفير ان السلطات التونسية ستسمح للمصريين القادمين من ليبيا المغادرة الى مصر عبر أراضيها وفقا لثلاثة شروط وهي : ان يكون المصري حامل جواز سفر ساري ومعه تذكرة طيران صالحة للعودة من مطاري تونس أو جربة ويكون معه قدر من المال مناسب للإعانة.

وجدير بالذكر ان دخول المصريين الي تونس يتطلب تأشيرة دخول مسبقا، وذلك وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل المعمول به بين البلدين ، وان السفارة تتدخل لبعض الحالات الاستثنائية والطارئة لمساعدتهم في الدخول الى تونس تمهيدا لعودتهم الي مصر وذلك نظرا لإغلاق مطار طرابلس .

أ ش أ