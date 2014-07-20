إسرائيل توافق على الإعلان عن هدنة إنسانية لمدة ساعتين في حي الشجاعية بغزة

وافقت اسرائيل على اعلان الهدنة للاغراض الانسانية الطارئة في حي الشجاعية شرق غزة لمدة ساعتين، اعتبارا من الواحدة والنصف وحتى الثالثة والنصف من بعد ظهر اليوم .

وذكر راديو (صوت اسرائيل) ان منسق اعمال الحكومة في المناطق الميجور جنرال يؤاف مردخاي تحدث هاتفيا مع رئيس اللجنة الدولية للصليب الاحمر وابلغه باستجابة اسرائيل لطلبه اعلان الهدنة المؤقتة للسماح بنقل المصابين الفلسطينيين من حي الشجاعية .

ودعت اسرائيل سكان الشجاعية الى مغادرة منازلهم خلال هذه الفترة الزمنية والتوجه غربا الى مدينة غزة عن طريق محور صلاح الدين.

وأكدت اسرائيل ان كل محاولة لاستغلال هذه الهدنة لاطلاق النار ستقابل بالرد .

أ ش أ