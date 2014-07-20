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ضبط عاطلين سرقا فيلا بمنطقة الجونة بالبحر الأحمر‎

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ضبط عاطلين سرقا فيلا بمنطقة الجونة بالبحر الأحمر‎ ضبط عاطلين سرقا فيلا بمنطقة الجونة بالبحر الأحمر‎

ارشيفية

ضبطت مباحث البحر الأحمر،عاطلين بعد قيامهما بسرقة فيلا رجل أعمال بمنطقة الجونة بالغردقة،وأرشد المتهمان عن المسروقات، وتحرر محضر بالواقعة، ويباشر المستشار ايهاب مهنا رئيس النيابة التحقيقات .

وكان اللواء حمدى الجزار، مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارًا من الرائد أحمد لاشين، رئيس مباحث قسم ثان الغردقة، بتلقيه بلاغًا من مشرف أمن بالجونة باكتشافه سرقة عدد من الهواتف المحمولة، وشاشات عرض من داخل فيلا رجل أعمال بالجونة.

وتبين من التحريات، أن المتهمين عاطلين من محافظة أسيوط، واعترفا بارتكاب الواقعة، وأرشدا عن المسروقات.

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